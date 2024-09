Osimhen-Galatasaray, spunta l’indiscrezione: Victor ha fatto tutto da solo

In queste ore si sta delineando il passaggio di Osimhen in Turchia: è emersa un’indiscrezione riguardo la cessione del bomber nigeriano.

Quella di Osimhen al Galatasaray è stata una trattativa che ha sorpreso tutti ma che al tempo stesso ha permesso al Napoli di venire fuori da una situazione estremamente complessa. Tenere un giocatore come il nigeriano fuori rosa per diversi mesi, in tribuna a guardare la squadra giocare, non sarebbe stato sicuramente semplice da gestire. Al tempo stesso, anche per Victor quella turca è una pista che gli permettere di continuare a giocare, non fermare il suo percorso di crescita e soprattutto non svalutare il valore del suo ingaggio.

Una situazione che sembrava destinata a terminare una fumata nera su ogni punto di vista, ed invece c’è stata la pista Galatasaray che ha riacceso l’entusiasmo in un giocatore che poche ore prima del volo in Turchia aveva cancellato nella sua bio Instagram tutti i riferimenti al Napoli. Un’altra rottura, l’ennesima, tra un calciatore importante ma anche difficile da gestire sotto il punto di vista caratteriale, ed un club che a sto giro a cercato a tutti i costi di dare una svolta.

Si è arrivati a questo epilogo imprevisto, ma non senza problema: quella di Osimhen è stata una volontà forte, lasciare Napoli e non giocare più con la maglia azzurra, lo aveva confermato anche Giovanni Manna prima della partita vinta col Parma; in questo caso, però, il calciatore ha davvero fatto tutto da solo.

Osimhen-Galatasaray, la rivelazione in queste ore: ecco come sono andate le cose

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Mattino’, Osimhen avrebbe gestito questa situazione in maniera diretta, senza affidarsi all’agente Roberto Calenda. Una decisione presa ovviamente anche di pancia, per affrontare di petto quella che stava diventando una telenovela dal finale triste ed oppressivo. Osimhen, invece, è riuscito a prendere la situazione in mano anche grazie al supporto di Manna e Micheli.

Proprio quest’ultimo, tra l’altro, ha rapporto diretti con la Turchia ed è stato anche questo ad aprire un varco per andare a stabilire un contatto che potesse accendere le speranze di un passaggio di Osimhen in Turchia. Il Galatasaray si accollerà il pagamento di tutto l’ingaggio, un prestito secco senza alcun tipo di cavillo. Aurelio De Laurentiis non ci ha pensato due volte – si legge – ed ha subito acconsentito al passaggio del bomber nigeriano con la squadra giallorossa.