News SSC Napoli: EA FC 25 “presenta” Lukaku, Gilmour e McTominay, il VIDEO è spettacolare

EA FC 25, da quest’anno partner della SSC Napoli, ha pubblicato sui social un video in cui vengono presentati nel gioco i nuovi acquisti Lukaku, Gilmour e McTominay.

Sono stati giorni sicuramente roventi in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato: l’addio di Victor Osimhen è soltanto l’ultimo botto di un finale di sessione estiva a dir poco movimentato per il club di Aurelio De Laurentiis che, in entrata, ha fatto registrare i colpi Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay, che hanno acceso e non di poco gli entusiasmi nella piazza partenopea. Profili invocati a gran voce da Antonio Conte, i tre nuovi calciatori azzurri avranno il compito di completare una rosa che in questi primi impegni ufficiali è apparsa incompleta. D’altronde, l’impatto di Lukaku in occasione di Napoli-Parma ha dimostrato che questa nuova linfa può dare una spinta importante a una squadra che ha fame di riscatto.

Per l’esordio di Gilmour e McTominay, invece, si dovrà attendere la fine della sosta per le Nazionali, e i tifosi non vedono l’ora di vedere come si inseriranno nello scacchiere dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Magari, per i tifosi appassionati dei video games, l’attesa è anche per vederli nel nuovo EA FC 25, che uscirà il prossimo 27 settembre e che vedrà la SSC Napoli come club partner.

EA FC 25, video speciale con i tre nuovi acquisti del Napoli: avete visto?

Mancano poco più di tre settimane al lancio ufficiale del nuovo EA FC 25, ma è già grande attesa per vedere il ritorno del Napoli nel popolare simulatore calcistico per videogiochi.

In estate, la SSC Napoli ha annunciato il ritorno in casa EA Sports, dopo una partnership pluriennale con KONAMI. Tra i vari contenuti pubblicati in queste settimane, c’è quello apparso nel tardo pomeriggio, in cui vengono “presentati” nel gioco, in azione, i tre nuovi acquisti del club del presidente Aurelio De Laurentiis: Romalu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay.

La mini clip pubblicata dal profilo italiano di EA Sports vede i tre calciatori con la maglia azzurra, facendo così scatenare i tifosi che sono impazienti di vedere in campo i loro nuovi beniamini con la casacca azzurra. Intanto, lo “spoiler” diffuso da EA FC 25 non può che far piacere a tutti i fan della fortunata serie videoludica.

Di seguito, la clip che in pochi minuti è divenuta virale sulla rete: