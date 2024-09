“E’ stato proposto al Napoli, ma l’affare è saltato”: sfuma definitivamente il colpo

Il calciatore era stato proposto al Napoli, ma l’affare è definitivamente saltato: i dettagli sul colpo mai chiuso

Il mercato del Napoli è stato sicuramente uno dei più validi tra tutti i club di Serie A. Il patron De Laurentiis ha investito circa 150 milioni di euro per accontentare Antonio Conte, che ora dovrà pensare a far rendere la squadra nel migliore dei modi. I successi su Bologna e Parma hanno ridato carica all’ambiente e, soprattutto, speranza di poter competere anche per qualcosa di più del quarto posto.

Dalla campagna acquisti sono arrivati rinforzi del calibro di Buongiorno, McTominay, Gilmour, Neres e Lukaku, segno che il progetto azzurro è quello di risorgere dalle ceneri dopo la terribile stagione passata. Il decimo posto deve essere un lontano ricordo e per farlo servirà il massimo rendimento anche da tutti i nuovi innesti. Giocatori che hanno aumentare notevolmente il voto complessivo al mercato partenopeo, che per diversi appassionati ha un solo difetto.

Mercato Napoli, niente Candreva: sfuma la trattativa

Secondo l’opinione della maggior parte dei tifosi, al Napoli in questo mercato è mancato un esterno destro. Qualcuno che, con Di Lorenzo spostato come braccetto, potesse fare da titolare al posto di Mazzocchi. L’ex Salernitana ci mette il cuore, ma tecnicamente non convince pienamente la piazza, quanto meno non dal primo minuto in tutte le partite.

Da qui l’ipotesi che il Napoli potesse fiondarsi su qualche calciatore svincolato. Il nome maggiormente accostato agli azzurri è stato quello di Antonio Candreva, che dopo la retrocessione della Salernitana dello scorso anno è rimasto senza squadra. Un profilo di enorme esperienza, con decine di gol in Serie A e che non avrebbe avuto neanche troppe pretese a livello economico.

La proposta da parte del suo entourage, però, non ha convinto il club azzurro. Secondo quanto riferiscono i colleghi di RAI Sport, infatti, la società non si muoverà più sul mercato fino a gennaio. Nessun acquisto, neanche a parametro zero, sulla fascia destra, che rimarrà presidiata da Mazzocchi. Quando Rafa Marin sarà poi pronto, e verrà schierato nei 3 di difesa, allora Di Lorenzo potrebbe avanzare come esterno.

Fino a quella eventuale ipotesi, non ci saranno modifiche ed, eventualmente, solo durante il mercato di riparazione il Napoli tornerà a cercare profili utili. Fino ad allora scartate tutte le ipotesi, con massima fiducia in Mazzocchi, che sotto la guida di Antonio Conte potrà crescere e diventare un valore aggiunto.