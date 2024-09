Cassano contro De Laurentiis, c’entra Osimhen: l’accusa è pesantissima

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’addio di Victor Osimhen, sbarcato nelle scorse ore in Turchia. L’ex Real Madrid mette nel mirino De Laurentiis.

Victor Osimhen è pronto per essere ufficializzato dal Galatasaray: in Turchia fin da subito è scoppiato l’entusiasmo, così come testimoniato dalle immagini che nella scorsa notte sono arrivate da Istanbul, dove tantissimi tifosi lo hanno accolto all’aeroporto. Un affare che ha sicuramente del sorprendente, ma che permette al Napoli di trovare il compromesso giusto per risolvere il caso più spinoso della sessione estiva di calciomercato, con la speranza che il calciatore possa rendere al massimo con la maglia del Gala, considerando anche la clausola che sarà attiva fin da gennaio.

Un trasferimento inaspettato e che continua a far discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori, e non potrebbe essere altrimenti considerando il livello del calciatore in questione. Spicca, tra le varie opinioni, quella di Antonio Cassano che, nel corso della trasmissione Viva El Futbol ha espresso il suo punto di vista a riguardo, attaccando il numero uno del club partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Notizie SSC Napoli, Cassano su Osimhen: “È stato un disastro di ADL”

Durante la trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano ha espresso la sua opinione in merito alla cessione in prestito di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray.

“De Laurentiis ha fatto un mercato importante e gli va dato il giusto merito, ma con Osimhen ha fatto un disastro, un bagno di sangue“, ha dichiarato Fantantonio nel corso del medesimo intervento. Di seguito, ha poi aggiunto:

“Ricordo l’anno scorso cosa disse agli arabi, invece quest’anno ha chiesto 5 milioni in più ed è saltato tutto. Adesso Osimhen va in prestito secco al Galatasaray ma il prossimo anno siamo di nuovo punto e a capo. Giustamente il procuratore e Osimhen si sono impuntati, finalmente a Napoli qualcuno l’ha fatto. De Laurentiis ha fatto un bagno di sangue, doveva venderlo subito dopo aver vinto lo Scudetto”.

Chiaro il punto di vista da parte di Cassano che, pur riconoscendogli i meriti di un mercato di un livello importante, addossa al presidente Aurelio De Laurentiis le responsabilità del “caso Osimhen”, che si è trascinato per tutta l’estate e che si è risolto, alla fine, nel modo più inaspettato possibile con la cessione in prestito al Galatasaray che si è concretizzata proprio nelle ultime ore.