Accostato al Napoli, l’obiettivo cambia agente: l’affare si farà a gennaio?

È stato uno dei tanti calciatori accostati al Napoli nel corso della sessione estiva di calciomercato appena conclusa. Arriva l’annuncio ufficiale sull’obiettivo.

Non è bastato nemmeno il gong del finale di mercato estivo a calmare le acque in casa Napoli, complice il passaggio a sorpresa di Victor Osimhen al Galatasaray: affare in prestito, quello concretizzato proprio nelle ultime ore, in attesa che arrivi il comunicato ufficiale da parte dei club in questione. Una soluzione, la medesima, che permette al club azzurro di risolvere, almeno per ora (considerando il prestito), una delle vicende più spinose dell’intero calciomercato estivo.

Dopo una lunga estate da separato in casa, infatti, il calciatore sembrava ormai a un passo dall’approdo in Arabia Saudita, ma l’affare tra il Napoli e l’Al Ahli è naufragato proprio nel Deadline Day. Sul bomber ex Lille, da tempo, c’è anche il Chelsea, per cui non si escludono ritorni di fiamma già a partire dal prossimo gennaio, quando dovrebbe essere già valida la clausola rescissoria da circa ottanta milioni di euro.

Il club londinese, nel corso di questi mesi, ha cercato di convincere il club di Aurelio De Laurentiis ad accettare alcune contropartite: oltre a Romelu Lukaku (che poi il Napoli ha acquistato a prescindere, a titolo definitivo), si è parlato in maniera frequente anche di Cesare Casadei. Proprio nelle scorse ore è arrivato l’annuncio del cambio di procura da parte del giocatore: che possa essere questo un segnale propedeutico a una cessione a gennaio, con il Napoli eventualmente interessato?

Ultime notizie Napoli, Casadei cambia la procura: addio al Chelsea imminente?

Nelle scorse ore, è stato ufficializzato il passaggio di Cesare Casadei, in estate accostato a più riprese al Napoli, alla Epic Sports Italy, che da ora in poi ne curerà i suoi interessi.

Considerate le molteplici voci di calciomercato, non è escluso che questa mossa possa essere vista come un possibile indizio in vista di gennaio. Il Napoli, con gli acquisti di Scott McTominay e di Billy Gilmour, ha ampiamente potenziato il centrocampo ma, in virtù di altri possibili sviluppi in uscita a partire da gennaio, non è escluso che il calciatore del Chelsea possa tornare nuovamente nei radar. Senza dimenticare che, inoltre, si parla comunque di un calciatore che è nei taccuini di altri top club del campionato di Serie A, tra cui Juventus e Milan.