“Rifiuta tutte le offerte”, De Laurentiis indispettito: il retroscena

Aurelio De Laurentiis indispettito, il giocatore finisce fuori rosa: spunta un nuovo retroscena sulla vicenda

Continua a far discutere il calciomercato del Napoli a 2 giorni abbondanti dalla sua conclusione ufficiale. Il club ha portato a termine una campagna acquisti milionaria che dovrà spingere Antonio Conte ad ottenere i risultati migliori e a centrare, quanto meno, l’obiettivo Champions League.

La sfida all’Inter è comunque lanciata, ma per riuscire in tale impresa bisognerà eliminare ogni possibile distrazione lungo il percorso. Antonio Conte ne è consapevole, così come è cosciente che non tutte le vicende extra campo si sono risolte con lo scoccare della mezzanotte tra il 30 ed il 31 agosto. Un potenziale rischio che dovrà essere allontanato dal bel clima nello spogliatoio dopo la vittoria sul Parma.

Mario Rui rifiuta ogni offerta, De Laurentiis indispettito: il retroscena

Nel corso dell’estate Conte ha scelto quali giocatori mantenere in rosa e quali invece salutare. Tra gli esclusi, oltre Osimhen, anche Mario Rui, tra i protagonisti dello Scudetto, ma non più un punto di riferimento per il neo arrivato tecnico leccese.

Come riportato da “Il Mattino” la società ha provato a cederlo, ma con scarsi risultati. Mario Rui ha infatti detto no ad almeno 5 club negli ultimi giorni, tra cui Lille e Nizza, ma non solo. Il giocatore si sarebbe opposto anche alle piste brasiliane e portoghesi facendo indispettire il presidente De Laurentiis. Nonostante sia in scadenza nel 2026, resterà fuori rosa, a meno di clamorosi dietrofront da parte di Antonio Conte, in attesa di una cessione a gennaio.