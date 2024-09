Osimhen al Galatasaray, il nigeriano “festeggia” l’addio sui social? Il gesto insospettire i tifosi

Victor Osimhen è in procinto di passare al Galatasaray: affare in prestito per l’attaccante nigeriano. Il gesto del bomber sui social fa insospettire i tifosi.

Ormai manca davvero poco per l’addio di Victor Osimhen: il bomber nigeriano nelle prossime ore passerà dal Napoli al Galatasaray. Affare lampo tra le società, che sembrano essersi accordate per il prestito secco dell’attaccante ex Lille. Una soluzione che permette al club del presidente Aurelio De Laurentiis di poter rimediare al mancato addio del numero 9 azzurro, che nei giorni scorsi è stato escluso ufficialmente dalla lista dei 25 effettivi della Serie A. Prima della firma con il club turco, però, la tavola è apparecchiata anche per quanto riguarda il rinnovo annuale, per evitare che il calciatore possa andare a un anno dalla scadenza, n vista dell’estate 2025.

In questi minuti, il bomber nigeriano ha anche rotto il silenzio sui social, strumento stesso utilizzato dal classe 1998. In particolare, Victor Osimhen ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale, con uno sfondo nero e una canzone in sottofondo nigeriana, dal motivo spiccatamente festoso. Il riferimento, stando al punto di vista dei tifosi sui social, andrebbe proprio all’ormai imminente trasferimento in maglia Galatasaray. Gesto, il medesimo, che ha scatenato i “sospetti” della piazza, innescando l’ennesima polemica di una situazione che ha messo in difficoltà, e non poco, tutte le parti in causa.

News SSC Napoli, Victor Osimhen “festeggia” l’addio agli azzurri: cos’è successo

Sembra essere tutto pronto per l’addio di Victor Osimhen, che dopo un’estate a dir poco turbolenta pronto a dire addio alla SSC Napoli. Arrivano conferme in merito a un trasferimento che sicuramente ha dell’incredibile.

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’attaccante ex Lille ha pubblicato un contenuto dallo sfondo totalmente nero e una musica in sottofondo che lascia pensare – secondo l’interpretazione dei tifosi sui vai social – a una sorta di “festeggiamento” per il suo trasferimento in Turchia e per il suo contestuale addio agli azzurri. Nessun riferimento evidente o diretto da parte dell’attaccante della Nazionale nigeriana nei confronti del Napoli, ma è chiaro che il gesto lascia più di un sospetto nella testa dei tifosi.

Ciò che è fuori discussione, invece, è il suo arrivo in terra turca, in programma nella serata di oggi, lunedì 2 settembre. Prevista un’enorme folla di tifosi del Galatasaray, pronti ad accogliere un colpo decisamente sensazionale per la compagine del campionato di Turchia.