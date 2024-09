Mertens ritrova Osimhen: il ricordo del ‘momento speciale’

Dries Mertens giocherà nuovamente con Victor Osimhen: il trasferimento del nigeriano al Galatasaray è in via di definizione.

Nessuno a Napoli dimenticherà Ciro Mertens. Saranno stati i lunghi nove anni trascorsi insieme; sarà che è il miglior cannoniere della storia del club; sarà che ha scelto insieme alla compagna di chiamare suo figlio Ciro, nome tipico napoletano. E sarà anche perché ha deciso di mantenere la sua villa a Posillipo, motivo per cui di tanto in tanto trascorre il suo tempo per le vie della città.

Mertens e Osimhen hanno giocato un paio di stagioni assieme. Quando Victor si trasferì dalla Francia in Italia, il campione belga aveva appena vinto la Coppa Italia e aveva appena rinnovato il contratto con gli azzurri, dopo alcuni mesi difficili, con la tentazione Inter che si faceva sempre più pericolosa. Vederli giocare insieme era complesso. Lo sapeva Gattuso e lo sapeva anche Luciano Spalletti, che al primo anno ha dovuto fare delle scelte. Lo sapeva benissimo anche Dries, il quale ha ammesso che perse il posto da titolare a causa “dell’exploit di Victor”. Ma stranamente, il suo ricordo più bello con il Napoli è legato proprio ad un momento in cui era compagno di reparto di Osimhen.

Mertens, il momento speciale a Napoli…senza Victor Osimhen

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Dries Mertens è ritornato a parlare del Napoli con vesti da tifoso, poiché da qualche stagione è un giocatore del Galatasaray. Lo stesso club turco, in questo momento, sta completando con De Laurentiis il passaggio in prestito secco di Victor Osimhen, che a breve si trasferirà ad Istanbul e incontrerà nuovamente la leggenda azzurra.

Mertens è fortemente legato ad un momento vissuto con il Napoli, quando però l’attaccante nigeriano era infortunato: “Tra i momenti più belli vissuti in azzurro c’è il match contro la Lazio del mio ultimo anno in Serie A. Era un po’ di tempo che non facevo la prima punta per via dell’exploit di Osimhen. Victor era indisponibile in quella partita – racconta Dries Mertens alla Rosea – Io presi il suo posto e segnai due reti strepitose contro Sarri e Reina. È stato un momento speciale”.

Non fu una partita qualunque. Il Napoli scese in campo con la maglia celebrativa per Diego Armando Maradona, poiché era appena passato un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro. E Dries Mertens fece doppietta, di cui il secondo gol è particolarmente memorabile: tiro di prima intenzione dal limite, con traiettoria beffarda per Reina, e palla diretta sotto la traversa. Il belga prese il posto di Osimhen a causa del grave infortunio subito al volto una settimana prima a San Siro. Napoli aveva ritrovato il suo bomber. Successivamente a quelle due marcature, Mertens visse un buon momento di forma, ma non bastò agli azzurri per raggiungere lo Scudetto. Per quello, poi, è servita l’ira funesta scatenata un anno dopo da Victor Osimhen.