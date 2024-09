Osimhen, svolta per l’addio: formula cessione e maxi stipendio

Novità in merito al futuro di Victor Osimhen, che presto può lasciare il Napoli: ecco la formula e il maxi stipendio offerto al calciatore

Svolta improvvisa sull’affare Osimhen, che dopo aver rifiutato la Premier League, ora può cogliere l’occasione per restare in Europa e giocare l’Europa League, con un suo ex compagno di squadra.

I giorni passati sono stati difficili per il Napoli e per il centravanti numero 9 azzurro. Addirittura, Antonio Conte ha espresso il suo dispiacere in conferenza stampa per la vicenda che non ha visto un lieto fine, con il passaggio di Osimhen in Inghilterra o in Arabia Saudita. Ora, però, si è presentata una straordinaria occasione che il club azzurro vuole cogliere al volo. E anche l’attaccante nigeriano, per evitare di stare fermo ai box per un anno, accetterà questa nuova destinazione: si lavora per il passaggio in Turchia, al Galatasaray.

Osimhen al Galatasaray con Mertens: i dettagli dell’operazione

Complice l’infortunio temporaneo di Mauro Icardi, il Galatasaray è alla ricerca di un nuovo bomber che possa prendere le redini dell’attacco e possa fare bella figura anche a livello internazionale. Infatti, il club turco è impegnato in Europa League e ha tutte le intenzioni di andare più avanti possibile nelle varie competizioni, tra campionato e coppe.

Stando alle ultime informazioni rivelate dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe trattando con il Galatasaray per il passaggio di Osimhen in prestito secco. Al club turco spetterà pagare l’intero ingaggio al giocatore, che sarà di circa 11 milioni di euro. L’operazione continuerà serenamente, poiché il calciomercato turco terminerà il prossimo 9 settembre è c’è tutto il tempo per chiudere questo affare senza fretta.

De Laurentiis in questo modo non pagherà il maxi stipendio da dieci milioni al giocatore. Un peso in meno al bilancio. Chiaramente, quella trovata per Victor è una soluzione temporanea. Il giocatore ritornerà alla base al termine della stagione, ma la speranza della società azzurra è che in questo anno ad Istanbul faccia vedere di che pasta è fatto, per poi cederlo definitivamente la prossima estate a cifre alte, magari superiori a 50 milioni di euro. Va ricordato che dal prossimo anno, Osimhen entrerà in scadenza, poiché il suo contratto con il Napoli scadrà a giugno 2026.

Al Galatasaray troverà Dries Mertens e disputerà anche l’Europa League. Il sorteggio ha visto il club turco pescare alcune concorrenti pericolose, come Tottenham e Ajax. Ma l’obiettivo è chiaramente quello di superare la prima fase campionato e proseguire il torneo da protagonista. Con Osimhen potrebbe essere tutto più facile.