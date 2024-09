Manna si è lasciato andare: “Vero, siamo vicini all’accordo”

L’annuncio di Giovanni Manna non lascia più dubbi: il Napoli è vicinissimo all’accordo per il trasferimento del calciatore

Estate pazza per il Napoli. E ancora deve terminare. Da quando Giovanni Manna ha accettato l’incarico del club azzurro, non ha smesso un momento di completare operazioni e lavorare per la rosa di Antonio Conte, consegnandogli a fine mercato un bottino niente male di giocatori. L’unica pecca, forse, è stata quella di non liberarsi di Osimhen nei mesi passati.

Ora, però, il club azzurro è vicinissimo all’accordo per il trasferimento del calciatore nigeriano. Infatti, stando a quanto dichiarato da Giovanni Manna all’emittente turca Sports Digitale, il Napoli è “vicino all’accordo con il Galatasaray” per il passaggio di Osimhen in Turchia. Tutto vero, quindi. La conferma arriva dal club azzurro che presto può salutare temporaneamente il bomber con la formula del prestito secco.

L’ingaggio di Osimhen sarà pagato interamente dalla società di Istanbul: nelle casse del giocatore andranno circa 11 milioni in un solo anno. Successivamente, come da contratto, Victor tornerà in azzurro e ritornerà il tormentone della cessione a titolo definitivo. Ma è ancora troppo presto prevedere quale sarà il futuro del Pallone d’Oro africano per il 2025. Intanto, incontrerà nuovamente Mertens e proverà a trascinare il Gala il più lontano possibile in Europa League.