Napoli o Inter, Palmeri e Pistocchi lanciano la profezia sullo scudetto: l’hanno detto davvero

Napoli o Inter, chi si aggiudicherà lo scudetto? Tancredi Palmeri e Maurizio Pistocchi si sono lanciati in un pronostico che fa discutere

Il campionato è ancora apertissimo, con Inter e Napoli rispettivamente prima e seconda della classifica di Serie A. Entrambe in piena corsa, pronte a battagliarsi fino all’ultima giornata. I nerazzurri con 3 punti di vantaggio, ma almeno 4 partite in più da giocare per via di Coppa Italia e Champions League. I partenopei più riposati, ma con una rosa decisamente inferiore, soprattutto dalla panchina.

Nonostante l’Inter fosse stata costruita per bissare il successo dello scorso anno, mentre il Napoli per ritornare in Europa dopo il decimo posto della passata stagione, gli azzurri sono ancora lì. Rimangono ancorati alle spalle dei nerazzurri, con solo tre lunghezze di distanza a 8 giornate dalla fine e dopo aver trascorso ben 16 turni di campionato in testa.

Pistocchi e Palmeri pronosticano lo scudetto: l’opinione fa discutere

Sul proprio account X, il noto giornalista Maurizio Pistocchi, con il calendario delle due squadre davanti, ha voluto dire la sua sul percorso che si aspetta da qui a fine maggio.

“Quando alla fine del campionato mancano 8 partite, la lotta al vertice vede impegnate l’’Inter di Inzaghi e il Napoli di Conte. Considerando gli avversari in campionato, e gli impegni di Coppa Italia e di Champions League dei nerazzurri, il Napoli a mio modo di vedere è il grande favorito. Conte può preparare in tutta serenità le 8 finali che separano il Napoli dal 4 Scudetto, mentre i rivali hanno in calendario impegni come il derby di Coppa Italia con il Milan, i quarti di Champions con il Bayern e poi Bologna Roma e Lazio in corsa per la Champions che bruceranno energie fisiche e mentali. E con i primi cali la freschezza atletica e la libertà mentale faranno la differenza”.

A questo commento, che dà quindi il Napoli come grande favorito per la vittoria finale, si è aggiunto il post in risposta di Tancredi Palmeri:

“Sono abbastanza d’accordo. Aggiungo che il Napoli ha un calendario nettamente più facile: delle prossime 8, le uniche due partite in cui può perdere punti sono contro Bologna e Torino”.

Gli azzurri, dunque, nonostante 3 punti di svantaggio, avrebbero un calendario molto più semplice e sarebbero persino i grandi favoriti per la vittoria finale. Un’opinione che ha fatto sicuramente discutere i tifosi, specialmente per il distacco in campionato, ma soprattutto quello legato al valore della rosa dei due club. Conte ci crede, sa che può riuscirci, ma resterebbe comunque un’impresa eroica dopo il decimo posto dello scorso anno.