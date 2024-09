“Ha chiesto alla propria Nazionale di non essere convocato”: c’entra anche Conte!

Un calciatore del Napoli ha chiesto alla propria Nazionale di essere escluso dai convocati. Si tratta di una vera dimostrazione d’amore.

Il mercato è terminato e di conseguenza anche i colpi in entrata in casa Napoli. La situazione, adesso, è ben definita con gli azzurri che hanno una rosa completa anche grazie ai tanti acquisti messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis. Uno degli uomini più corteggiati d’estate, è stato senza dubbio Romelu Lukaku. Quest’ultimo, da sempre ai margini del progetto Chelsea, non ha fatto altro che aspettare il Napoli, o meglio il Napoli di Antonio Conte.

Infatti, proprio l’allenatore azzurro ha creduto ciecamente nelle qualità del belga. Fin dal suo arrivo in città, il neo tecnico ha sottolineato la voglia e la volontà di riaccogliere l’attaccante che ha contribuito alle vittorie dell’Inter. La società, dopo una prima fase di “stallo” dettata dalla mancata cessione di Victor Osimhen, ha poi deciso di affondare il colpo e l’ha fatto nel modo più convincente. Infatti, l’accordo con il Chelsea è stato raggiunto in modo molto veloce, consegnando al condottiero l’attaccante che desiderava. Proprio il bomber azzurro, ci ha messo pochi secondi a ripagare la fiducia siglando subito la prima marcatura contro il Parma. Ora, l’ex Roma ha voglia di dedicarsi solo ed esclusivamente al suo nuovo club.

Lukaku non partirà con la propria Nazionale: la richieste dell’azzurro

Romelu Lukaku si è già calato nel mondo Napoli e l’ha fatto davvero alla grande. L’attaccante azzurro ha desiderato a lungo l’approdo in Campania, motivo per il quale non si è fatto trovare di certo impreparato. La rete al debutto è solo uno dei tanti segnali lanciati dall’ex Roma e non solo. Infatti, come riportato da “Il Corriere dello Sport” il calciatore ha chiesto al CT del Belgio di non essere convocato per i prossimi impegni. Si tratta, naturalmente, di una scelta molto importante che esalterà ancor più i tifosi partenopei.

Il giocatore, dopo l’investimento fatto dal Napoli, si sente responsabile nei confronti della società, dell’intera piazza e sopratutto di Antonio Conte che ha creduto ciecamente in lui. Infatti, l’idea è quella di restare in Campania per lavorare al meglio in vista dei prossimi impegni. I giorni che verranno saranno cruciali per lavorare e trovare la giusta forma fisica in vista della ripresa del campionato e non solo.