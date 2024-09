Raggiunto l’accordo tra calciatore e società, firmerà a breve un contratto stellare: i dettagli

Sono ore importanti in casa Napoli. La dirigenza azzurra ha trovato l’accordo per il rinnovo di un noto calciatore.

La stagione sta entrando nel vivo e in casa Napoli si sta provando a non commettere errori. Dopo la parentesi molto delicata di Victor Osimhen, la società non vuole commettere lo stesso errore e starebbe provando a blindare uno dei volti più noti. Non a caso, il presidente De Laurentiis e i suoi collaboratori avrebbero già raggiunto l’accordo con il protagonista. Tutto ciò, sarà molto apprezzato da Antonio Conte, il quale ha le idee molto chiare e non intende modificarle.

Fin dall’arrivo a Napoli, il tecnico aveva immediatamente sottolineato l’importanza di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, nonostante, venisse da una stagione “difficile” non si è mai arreso, e le tante voci di mercato non l’hanno minimamente influenzato. Antonio Conte lo sa, e conosce l’importanza del georgiano nel suo scacchiere. Non a caso, la dirigenza starebbe lavorando al rinnovo contrattuale, con nuovissimi dettagli che sono emersi proprio nelle ultime ore.

C’è l’accordo tra Kvara e il Napoli per il rinnovo: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia vestirà la maglia del Napoli per le prossime stagioni. Un inizio di stagione da protagonista è proprio ciò che serviva dopo l’annata difficile. Al momento, le tantissime voci di mercato sembrano solo un vecchio ricordo che Antonio Conte ha già spazzato via. Come riportato da “Il Mattino” sono stati fatti passi avanti anche sul fronte rinnovo. Infatti, il Napoli ha presentato un’offerta importante da ben 5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Il club ha deciso di non inserire una clausola rescissoria, proprio per evitare di perdere il georgiano. La risposta è stata molto chiara: “accettiamo”. Quindi, l’accordo per il prolungamento è stato ormai raggiunto, manca solo la firma nero su bianco per completare la trattativa.

Il calciatore azzurro è stato a lungo nel mirino del PSG, con il club francese che aveva offerto addirittura 200 milioni per la coppia Kvaratskhelia-Osimhen. Il Napoli ha però rispedito la proposta al mittente, in quanto il georgiano è uno dei simboli del nuovo progetto ideato da Antonio Conte. Non a caso, il rinnovo avverrà a cifre importanti che sicuramente sottolineano la fiducia del club nel calciatore e non solo.