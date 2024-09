Addio Osimhen, Alvino punge Criscitiello: la frecciatina scatena i social – IL POST

Il giornalista Carlo Alvino lancia la frecciatina social nei confronti del collega Michele Criscitiello: c’entra il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray.

Il Napoli sta per salutare Victor Osimhen. Dopo una lunga estate tormentata, si risolve uno dei casi più spinosi in assoluto per la sessione estiva di calciomercato, con il club azzurro che è riuscito a trovare in extremis una soluzione per evitare la separazione forzata (almeno) fino a gennaio. Il Galatasaray lo attende proprio in serata, con i tifosi del club turco che non stanno nelle pelle e che non vedono l’ora di abbracciare il bomber nigeriano. Un affare decisamente inaspettato da parte dei supporters azzurri, che in queste settimane si sono divisi e non poco in merito all’attaccante ex Lille, che da tempo aveva fatto capire di non voler più vestire la maglia del Napoli (volontà confermata inoltre anche dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna).

La questione Osimhen, com’è logico che sia, ha diviso anche tutta l’opinione pubblica e questo risvolto a sorpresa non ha fatto altro che mettere ulteriormente sotto la luce dei riflettori tali discussioni. È il caso del post pubblicato su X da parte del giornalista Carlo Alvino, che nel pomeriggio – non appena c’è stata l’accelerata decisiva per il passaggio di Osimhen al Galatasaray – si è lasciato andare a quella che sembra essere una chiara frecciatina contro il collega Michele Criscitiello, CEO di Sportitalia.

Alvino lancia la frecciatina contro Criscitiello: avete visto?

L’opinione pubblica dibatte fortemente su Victor Osimhen, che nelle prossime ore si accaserà ufficialmente, a titolo temporaneo, con il Galatasaray dopo una trattativa lampo con il Napoli.

Nella fattispecie, Carlo Alvino ha pubblicato un post su X prendendo di mira, con riferimenti chiari seppur non espliciti, Michele Criscitiello, che sul finale della sessione estiva di mercato (per quanto riguarda la Serie A, ndr) si era lasciato andare a una battuta su Osimhen e il Napoli, “brindando” con ironia alla mancata cessione del nigeriano e al fatto che Aurelio De Laurentiis avrebbe dovuto, di conseguenza, corrispondere all’ingaggio dell’ex Lille pur non avendolo a disposizione.

Di seguito, il post in questione:

Anche se non ci fossero dei buoni motivi, ma evidentemente ci sono, stasera brindo con un classico vino rigorosamente IRPINO. Chiedo consiglio a voi tutti… Fiano, Taurasi o Greco? — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 2, 2024

Post, il medesimo, che ha scatenato la rete e che riguarda la vicenda, forse, più calda del calciomercato estivo 2024, che si è concluso soltanto dopo la chiusura della sessione in Serie A.