L’Al-Ahli presenta il nuovo colpo in attacco: ha vinto il ballottaggio di mercato con Osimhen!

L’Al-Ahli, noto club arabo, è stato a lungo sulle tracce di Victor Osimhen. Alla fine, però, il club saudita ha virato su un profilo diverso.

Il mercato si è concluso in giro per il mondo, ma non ancora in Arabia Saudita. Nelle ultime ore, uno dei club più chiacchierati è senza dubbio l’Al-Ahli, il quale ha seguito per diversi giorni le vicende legate a Victor Osimhen. Non a caso, sembrava ormai scontato l’approdo del nigeriano in Medio Oriente, ma poi qualcosa è cambiato.

La decisione di far “saltare” la trattativa è stata presa dal Napoli. I due club stavano lavorando ad una possibile offerta, e quando tutto sembrava andava per il meglio è arrivata la richiesta del club azzurro. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis chiedeva 70 milioni di euro, mentre gli arabi si son fermati a 65. Tutti pensavano ad un possibile rilancio che però non è mai arrivato ed ha costretto Victor Osimhen a restare in Campania da separato in casa.

L’Al-Ahli ha già dimenticato Osimhen: presentato Toney per l’attacco!

Il noto club arabo ha deciso su chi puntare in vista della prossima stagione. Dopo aver inseguito a lungo Victor Osimhen, l’Al-Ahli ha abbandonato la pista legata al nigeriano per accogliere un nuovo attaccante. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” la società ha presentato sui propri canali social Ivan Toney. Quest’ultimo, arriva dal Brentford per circa 42 milioni di euro. Il calciatore ha già firmato un importante contratto che lo legherà alla Saudi Pro League per le prossime quattro stagioni.

Il calciatore inglese è colui che ha “vinto” lo scontro di mercato con Victor Osimhen. Quest’ultimo, era il primo grande obiettivo del club arabo, il quale però viste le numerose complicanze ha deciso di puntare altrove. La situazione è degenerata a causa del rilancio del Napoli che non è affatto intenzionato a svendere il proprio attaccante.

Tale situazione, è costata molto cara a Victor Osimhen. Infatti, quest’ultimo non fa più parte del progetto targato Napoli e sarà costretto a restare ai margini della rosa almeno fino a gennaio. Al momento, non sembrerebbero esserci le giuste possibilità per un reintegro a causa dell’enorme frattura tra giocatore e società.