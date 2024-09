“Ha preso a pugni pareti e tavolo dopo aver appreso la notizia”: la reazione di Osimhen è clamorosa!

In casa Napoli bisogna fare i conti con una situazione delicata. Infatti, un azzurro è stato autore di una reazione incredibile.

Non sono ore facili per il Napoli. Nonostante la vittoria in rimonta contro il Parma, la dirigenza azzurra è costretta a fare i conti con una situazione difficile. Dal mercato estivo è arrivato Romelu Lukaku, il quale ha già siglato la sua prima rete in azzurro. D’altra parte, però, non è stata risolta la grana legata a Victor Osimhen. Quest’ultimo, continua ad essere un tesserato partenopeo, ma è fuori dal progetto nato alla Corte del Vesuvio.

La situazione, si sarebbe complicata ancor più dopo la fine del mercato. Infatti, le ultime ore della sessione estiva sono state molto confusionarie per Victor Osimhen e il suo entourage. L’attaccante, da mesi, sognava un approdo in Premier League che però non si è mai concretizzato. A tal punto, l’unica strada percorribile era quella che portava in Arabia Saudita, e in modo particolare all’Al-Ahli. L’accordo tra il calciatore e la società era stato raggiunto per un ingaggio da oltre 40 milioni di euro a stagione, ma a frenare tutto ci ha pensato il Napoli. Infatti, i due club non si sono accordati su quel che era il prezzo da pagare per il cartellino, facendo sfumare così l’intera operazione.

Osimhen furioso dopo la mancata cessione: la reazione dell’azzurro

Victor Osimhen si è sempre contraddistinto a causa di un carattere molto “forte” sia in campo che fuori. Sono diversi i casi che hanno avuto come protagonista l’attaccante nigeriano, il quale continua a vivere un grosso momento di difficoltà. Conclusasi la sessione estiva di calciomercato, il giocatore sarà costretto a restare ai margini del progetto azzurro almeno fino a gennaio. Come riportato da “Il Mattino” la reazione alla mancata cessione è stata a dir poco incredibile. Nel mirino dell’ex Lille sarebbe finito il suo agente: Roberto Calenda.

Quest’ultimo, avrebbe promesso mari e monti al suo assistito, ma le cose sono andate molto diversamente. Infatti, una volta appresso il mancato trasferimento, Victor Osimhen avrebbe preso a pugni tavoli e pareti per sfogare tutta la sua rabbia. Al momento, l’unica soluzione è quella di un possibile reintegro in rosa, anche se al momento Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sembrerebbero molto convinti delle proprie idee.