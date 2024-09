Caso Neres, spunta la richiesta del giocatore dopo l’episodio della rapina

I dettagli dello spiacevole episodio accaduto nella serata di ieri, chiara la volontà del giocatore brasiliano.

Giornata di riposo per il Napoli, reduce da una vittoria al cardiopalma ai danni del Parma. Gli azzurri di mister Conte hanno rimontato i ducali per 2 a 1 in seguito a una partita incredibile, che solo allo scadere ha premiato i padroni di casa. Match rocambolesco, ricco di episodi da entrambe le parti e che difficilmente verrà rimosso dalla memoria dei tifosi napoletani.

Una serata da dimenticare, invece, per il malcapitato David Neres: l’esterno brasiliano è stato rapinato all’esterno del Maradona in seguito al triplice fischio, con conseguente perdita di un orologio di valore. Allo sgradevole episodio ha fatto seguito una chiara richiesta da parte dell’attaccante, nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Napoli, Neres sporge denuncia dopo la rapina: la speranza del calciatore

Dopo aver fatto parlare di sé grazie al fantastico assist consegnato ad Anguissa in occasione della rete del sorpasso, David Neres è al centro di uno spiacevole episodio. Il sudamericano ha infatti subito una rapina all’esterno dello Stadio e l’edizione online di Repubblica offre preziosi dettagli in merito. Spunta una chiara richiesta del giocatore:

“Nelle prossime ore Neres sporgerà denuncia e si spera che con l’aiuto delle telecamere possano essere individuati i responsabili“.

Tutto rimandato alle prossime ore, con le autorità competenti al lavoro per trovare e punire i colpevoli. La speranza dei tifosi è che l’episodio non impatti negativamente sull’operato di Neres, calciatore che continua a convincere partita dopo partita.

L’ex Benfica si è presentato in maniera egregia dinnanzi al suo nuovo pubblico con ben due assist nelle due presenze a gara in corso. Da sottolineare il passaggio chiave arrivato proprio ieri, di destro – piede debole – con estrema delicatezza e precisione per il compagno di squadra che ha avuto vita facile.

L’impatto di Neres al Napoli è stato superlativo: dopo pochi giorni il brasiliano sembra mostrare anche riconoscenza nei confronti dei propri tifosi, sempre accontentati nelle richieste di foto e autografi. A dimostrarlo è il messaggio social della moglie, che ci ha tenuto a scusarsi con coloro che attendevano un saluto da parte dell’ex Ajax.

“Ci dispiace per i tifosi che erano ad aspettare mio marito, ma dopo l’episodio non se l’è sentita”.

Il popolo napoletano spera che l’attaccante possa subito mettere da parte il triste accaduto, per poi godersi pienamente la città e i tifosi.