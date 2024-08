“McTominay? Che errore…”: la sentenza dell’ex Manchester spiazza tutti

La sentenza dell’ex Manchester ha lasciato tutti senza parole: si parla dell’acquisto di Scott McTominay da parte del Napoli di Conte.

L’acquisto di Scott McTominay è stato accolto con grande entusiasmo dalla piazza napoletana. Il giocatore scozzese è arrivato dal Manchester United portando qualità, quantità e grande esperienza. Un colpo che i tifosi aspettavano, anche per dare un valore importante ad un reparto che la scorsa stagione ha sofferto tanto.

Un’operazione di mercato davvero importante che dimostra anche come Aurelio De Laurentiis, al netto del caso Osimhen, abbia voluto dare fiducia ad Antonio Conte, regalandogli un centrocampista di assoluto spessore. In quel di Manchester, va detto, c’è chi sta puntando il dito proprio contro lo United per la decisione di lasciar andare il giocatore scozzese.

McTominay al Napoli, Matic non ci sta: attacco durissimo

Nemenja Matic ha indossato la maglia del Manchester United per tanti anni, cosi come quella del Chelsea o ancora recentemente in Italia quella della Roma. Cosi il centrocampista ha analizzato la situazione sui social, dando la sua disanima sulla scelta da parte dei red devils di liberarsi di McTominay.

“La mia opinione è che il Manchester United ha fatto un errore a vendere Scott McTominay, oggi è difficile sostituire un giocatore come lui. Conte è un uomo intelligente“, le parole di Matic sui social.