Mercato Napoli, Manna chiude in bellezza: arriva l’ufficialità ed il tweet

Si concretizza l’affare di mercato con la società di Premier League, Antonio Conte può finalmente esultare: è un nuovo calciatore azzurro.

Il Napoli lavora alle ultimissime operazioni di calciomercato della prima sessione targata Giovanni Manna. Il direttore sportivo partenopeo, alla prima esperienza all’ombra del Vesuvio, ha già regalato importanti colpi al tecnico leccese. Il lavoro dell’ex Juventus, tuttavia, non è affatto giunto al termine: infatti, mancano all’appello altri acquisti – un centrocampista e un esterno di fascia – e tante cessioni, tra cui quella di Victor Osimhen. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi minuti, gli ultimissimi che separano dalla chiusura della finestra di calciomercato.

Nuovi aggiornamenti sono in arrivo proprio adesso: il centrocampista è finalmente un nuovo giocatore del Napoli, giunta al termine l’estenuante trattativa con la società di Premier League.

Napoli, Gilmour è un nuovo giocatore azzurro: firmato il contratto

Billy Gilmour è un nuovo giocatore del Napoli. L’ormai ex centrocampista del Brighton, secondo quanto riferito da, ha firmato il contratto che lo legherà ai colori azzurri per le prossime stagioni. Abbattuto, dunque, il muro del club inglese che ha posto resistenza fino all’ultimo giorno della sessione. Inaspettati aumenti di richieste e soprattutto l’infortunio di un centrocampista dei britannici sembravano ostacolare la riuscita dell’affare. La società di De Laurentiis, tuttavia, non ne ha voluto sapere e ha scatenato l’affondo decisivo.

Benvenuto Billy! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 30, 2024

A incidere sull’approdo di Gilmour alle pendici del Vesuvio ha giocato un ruolo fondamentale proprio la volontà del giocatore, che non ha mai smesso di spingere. L’enorme voglia di vestirsi d’azzurro sarà un’arma fondamentale per Antonio Conte, che potrebbe avere l’imbarazzo della scelta nelle scelte legate al reparto di centrocampo. Secondo calciatore scozzese a raggiungere il sodalizio partenopeo – dopo Scott McTominay – durante la sessione di mercato in corso, il Napoli espande i propri confini.