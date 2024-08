Napoli, salti di gioia per Conte: quando saranno ufficiali Lukaku e McTominay

Il Napoli non vede l’ora di completare la rosa ad Antonio Conte e concludere definitivamente la sessione di mercato

Mancano soltanto pochissimi giorni alla chiusura di un calciomercato estivo che è stato molto faticoso per tutti i club italiani. Il Napoli, per esempio, dopo aver chiuso gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno all’inizio, ha vissuto una fase di stallo. Negli ultimi giorni, invece, le cose si sono definitivamente sbloccate.

E’ arrivato David Neres, stanno arrivando Romelu Lukaku e Scott McTominay. C’è attesa di capire cosa succederà con Billy Gilmour, non convocato contro il Crawley in Carabao Cup, ma con Matt O’Riley che si è infortunato dopo pochi minuti dopo un intervento di Jay Williams. Il Brighton potrebbe anche ripensarci e non vendere il suo scozzese ai partenopei.

Ma tant’è, il grosso è stato fatto, e non è detto che con qualche cessione e un bel gruzzoletto il Napoli non riesca a prendere anche un esterno di centrocampo. Manca pochissimo al gong e il Napoli nel finale difficilmente ha piazzato dei colpi importanti. Nel frattempo, il club partenopeo si prepara ad accogliere ufficialmente Lukaku e McTominay, che stanno viaggiando verso l’Italia per le visite mediche e la firma sul contratto.

Napoli, Conte accoglie Lukaku e McTominay

L’edizione di oggi di ‘Repubblica’ si sofferma sugli arrivi di Lukaku e McTominay: “Il bomber belga e il centrocampista scozzese sono sbarcati in Italia e entro stasera entreranno ufficialmente a far parte della nuova squadra di Antonio Conte, che li aspetta a braccia aperte a Castel Volturno. Dopo Buongiorno, pagato 40 milioni, si tratta dei due colpi più costosi del mercato estivo di De Laurentiis“.

E’ un giorno speciale per tutti i tifosi partenopei, che oggi vedranno quindi Lukaku e McTominay diventare a tutti gli effetti dei giocatori del Napoli. Una lunga attesa, dovuta a delle trattative per niente semplici rispettivamente con Chelsea e Manchester United. Ma alla fine Manna ha trovato la quadra e accontentato Conte.

Con il Chelsea, inoltre, c’è in ballo anche una trattativa relativa a Victor Osimhen. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore un’offerta da circa 65 milioni, la metà della clausola. Poi si tratterà con il giocatore, che non vuole rinunciare nemmeno a un euro riguardo al suo ingaggio da 10 milioni l’anno. La giornata di oggi può già essere decisiva, il centravanti nigeriano vuole restare a giocare in Europa e ha rifiutato la proposta dell’Al-Ahli.