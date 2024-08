McTominay al Napoli, ultimi dettagli da sistemare: c’è una novità

Scott McTominay è il grande colpo del Napoli per il centrocampo, arriva una novità per il centrocampista in arrivo dal Manchester United.

Dopo la vittoria con il Bologna per 3-0, il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prossima sfida. Allo Stadio Maradona è atteso il Parma di Fabio Pecchia, grande sorpresa in questo avvio di campionato di Serie A. E mentre la squadra azzurra lavora a Castel Volturno, la società è attivissima in sede di calciomercato per regalare a Conte gli ultimi innesti per completare la rosa.

In arrivo c’è Romelu Lukaku, che sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Il belga è atteso questa sera a Napoli, dove all’Hotel Parker’s dovrebbe incontrare anche il mister che tanto l’ha voluto, ovvero Antonio Conte. Ma non è finita qui. Già, perché Aurelio De Laurentiis e tutta la squadra mercato dei dirigenti partenopei, capeggiati da Giovanni Manna, sta lavorando per sistemare gli ultimi dettagli per regalare al tecnico anche Scott McTominay, centrocampista box to box in arrivo dal Manchester United.

Per lo scozzese ci sono delle novità. Inizialmente era atteso nella giornata di oggi in Italia per svolgere le visite mediche, invece – rivela il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio -, Napoli e Manchester United stanno ancora sistemando i documenti e dunque non è ancora arrivato l’ok per il suo viaggio in Italia. L’arrivo di McTominay è previsto per la giornata di domani e dopo le visite mediche apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai partenopei.

L’operazione è estremamente costosa: il Napoli pagherà circa 30,5 milioni di euro ai Red Devils.