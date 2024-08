Ultim’ora Osimhen, incontro con l’agente: offerta faraonica dall’Arabia Saudita!

Davvero clamoroso quanto sta accadendo in queste ore attorno a Victor Osimhen, l’offerta ricevuta dall’Arabia Saudita è davvero pazzesca.

Il calciomercato è entrato nella fase più calda. A pochi giorni dalla chiusura, prevista per mezzanotte di venerdì 30 agosto, tutte le trattative stanno subendo un’accelerata. Anche il Napoli si preannuncia ad essere grande protagonista fino al gong finale, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato sia con gli ultimi acquisti ma anche con varie cessioni da effettuare.

La più importante, inutile negarlo, è legata alla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha manifestato la volontà di lasciare il Napoli, ma al momento non sono arrivate offerte reali dai club europei più importanti e ambiti dallo stesso calciatore. Ecco perché nelle ultime ore si è accesa in maniera decisamente importante la possibilità che Osimhen si trasferisca in Arabia Saudita.

Calciomercato Napoli, offerta da 30 milioni l’anno dell’Al Ahli per Osimhen

Dopo la reticenza iniziale – confermata con un messaggio su X dell’agente di Osimhen, Roberto Calenda -, Osimhen pare abbia aperto alla possibilità di giocare in Arabia Saudita. L’offerta è davvero di quelle da far perdere la testa. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, a breve ci sarà un incontro tra l’agente dell’attaccante nigeriano e il direttore sportivo dell’Al-Ahli, arrivato in Italia. La società araba proverà a convincere Osimhen con un’offerta clamorosa: 30 milioni all’anno di stipendio per un contratto di 4 anni. Qualora dovesse arrivare il sì di Osimhen, i due club cercheranno l’intesa sulle cifre.

Nei giorni scorsi l’Al-Ahli aveva già fatto trapelare una prima proposta da circa 65 milioni di euro per il cartellino della punta nigeriana, con il Napoli che aveva lasciato intendere di essere disponibile a trattare. Ebbene – sempre da Sky Sport – si apprende che De Laurentiis abbia richiesto circa 80 milioni per lasciar partire Osimhen. Chiaro che una volta trovati tutti gli accordi con il calciatore, i dirigenti delle due società potranno trattare la cifra per la cessione del cartellino con più calma. Non è escluso che il Napoli possa accettare la cifra degli arabi, aggiungendo cospicui bonus aggiuntivi, favorendo così il buon esito del trasferimento.

Per il momento restano alla finestra i club europei. Il PSG e l’Arsenal non si sono mai mosse concretamente per l’acquisto di Osimhen, mentre solo negli ultimi giorni il Chelsea ha provato ad avanzare un timido interesse. Osimhen vorrebbe continuare a giocare in Europa, ma ovviamente a determinate offerte è impossibile restare indifferenti.