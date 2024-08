Ngonge sul mercato, quattro club di Serie A interessati: l’idea del Napoli

Ultimi giorni di calciomercato frenetici per il Napoli, anche Cyril Ngonge verso la cessione con tre club di Serie A che hanno mostrato interesse.

Il successo ai danni del Bologna per 3-0 ha riportato serenità ed entusiasmo nell’ambiente Napoli. La squadra di Antonio Conte è sembrata tutt’altra rispetto a quella pessima vista contro il Verona all’esordio del campionato in Serie A. Chiaro che il lavoro, soprattutto mentale, con l’allenatore abbia inciso. Conte ha fatto capire di aver trovato un gruppo di calciatori con il quale intende lavorare per tutta la stagione e con cui ha instaurato immediatamente un certo feeling.

Tanti, invece, i calciatori con il quale non è scattata la scintilla. Sicuramente Michael Folorunsho, improvvisamente accantonato e messo ai margini del progetto, e per il quale adesso si attendono novità di calciomercato. A sorpresa anche Cyril Ngonge sembra in procinto di lasciare il Napoli. La batteria di esterni offensivi è stata arricchita dall’arrivo di David Neres dal Benfica. Ciò chiude lo spazio a Ngonge, che rischia seriamente di giocare molto poco quest’anno.

News calcio Napoli, Ngonge potrebbe cambiare squadra in Serie A

Ecco perché il belga, arrivato lo scorso gennaio per circa 18 milioni di euro dal Verona, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il calciatore ha vari estimatori in Serie A. Su tutte Roma e Lazio. I giallorossi avrebbero voluto Ngonge, ma la mancata partenza di Dybala ha messo in stand-by l’affare. I biancocelesti invece avrebbero bisogno di un innesto di qualità nel reparto offensivo, inoltre Baroni conosce benissimo il calciatore avendolo allenato proprio nella scorsa stagione.

Deve però esserci il giusto accordo economico con il Napoli, che preferirebbe cedere il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Avendolo acquistato solo sei mesi fa, il club azzurro ancora non ha ammortizzato tantissimo dal cartellino del giocatore. Ecco perché il prestito con obbligo permetterebbe al Napoli di beneficiare anche dal punto di vista del bilancio con la cessione di Ngonge.

Restano sullo sfondo altre due formazioni di Serie A che vanno tenute in considerazione: il Bologna, che proprio nell’ultimo turno di campionato ha perso al Maradona e ha mostrato di avere qualche lacuna offensiva, ma occhio anche alla Fiorentina. I viola hanno acquistato Gudmundsson, ma hanno anche perso Nico Gonzalez. Un calciatore come Ngonge farebbe estremamente comodo ad entrambe le formazioni, impegnate rispettivamente in Europa con Champions League e Conference League.

Il Napoli resta alla finestra attendendo la giusta proposta, consapevole che fino alla mezzanotte di venerdì 30 agosto (termine fissato per la chiusura della sessione estiva di calciomercato, ndr), tutto potrebbe ancora accadere.