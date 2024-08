Calciomercato Napoli, prestito con obbligo di riscatto: si sblocca la cessione

Importante novità per il calciomercato del Napoli, si avvicina un’altra cessione ma stavolta con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Giorni frenetici in casa Napoli e in generale in tutta Italia. A scatenare i tifosi dei vari club è ovviamente l’avvicinarsi del termine della sessione estiva di calciomercato, fissata per la mezzanotte di venerdì 30 agosto. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, sta lavorando sia per regalare ad Antonio Conte gli ultimi acquisti e puntellare così la rosa, senza perdere di vista il capitolo legato alle cessioni.

Sono tanti, infatti, i calciatori che devono lasciare i partenopei. Da Osimhen a Mario Rui, passando per Zerbin, Folorunsho e Gaetano. E proprio su Gianluca Gaetano arrivano importanti aggiornamenti. Il centrocampista classe 2000 è stato reintegrato da Antonio Conte in squadra da qualche settimana, anche a causa della coperta corta che c’è attualmente in mezzo al campo, il suo destino è comunque quello di lasciare il Napoli.

Ultime notizie Napoli, si avvicina l’accordo con il Cagliari per Gaetano

Come raccontato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Cagliari e Napoli per il passaggio ai sardi di Gaetano ha subìto un’accelerata in queste ore. Il nodo principale sembra essere stato superato, trovando l’accordo sulla formula del trasferimento: si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto non condizionato. Ovvero il Cagliari si impegna, a prescindere dall’esito dell’annata, a riscattare il calciatore dal Napoli. Restano solo da concordare le cifre, con l’affare che comunque non dovrebbe superare i 7-8 milioni di euro.

Gaetano è così pronto a salutare il Napoli, così come ha già fatto Walid Cheddira, passato in prestito secco all’Espanyol. Altro giocatore vicino alla cessione è Alessio Zerbin, ormai a un passo dal ritorno al Monza. Anche l’esterno classe ’99 cambierà squadra in prestito secco e quindi senza alcun diritto di riscatto.

Più complessa la situazione di Folorunsho, che il Napoli vorrebbe cedere a titolo definitivo e non in prestito. Con la Lazio non c’è accordo né sulla formula né sulla cifra, dunque si aspetta di capire se ci saranno novità. Mentre Mario Rui continua a dire di no al San Paolo, preferendo tornare in Portogallo piuttosto che vivere un’esperienza in Brasile. Anche per Ngonge, soprattutto dopo l’arrivo di David Neres, si cerca una soluzione.

Il caso più spinoso resta quello di Victor Osimhen, che ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita ma per il quale non ci sono ancora offerte importanti provenienti dall’Europa. Il Napoli resta in attesa di offerte che possa sbloccare definitivamente il mercato in uscita.