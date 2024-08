Calciomercato Napoli, distanza minima: luce verde per Manna

Il direttore sportivo degli azzurri è vicino a chiudere un acquisto che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

In casa Napoli è tornato parzialmente il sorriso dopo la convincente vittoria per 3-0 dei partenopei sul Bologna di Italiano. Allo stadio “Maradona” gli uomini di Conte sembravano rinati rispetto al rovinoso esordio di Verona. Protagonista della vittoria il georgiano Kvaratskhelia, che ha fornito l’assist in occasione del primo gol di Di Lorenzo ed è stato autore della rete del 2-0. Positivo anche l’apporto del neo-acquisto Neres, subentrato a pochi minuti dalla fine ma subito decisivo con l’assist per la terza rete del Napoli.

Ora Antonio Conte prepara la sfida al Parma, in programma sabato 31 agosto alle 20:45. Si tratta di un match delicato per gli azzurri, in cui servirà conquistare i tre punti sia per dare continuità a livello di risultati che per tenere alto il morale. Nel frattempo il direttore sportivo Manna e i suoi collaboratori continuano a rimanere attivi sul mercato, facendo il possibile per soddisfare le richieste di mister Conte. Il più desiderato è Lukaku, con l’attaccante belga sempre più vicino al passaggio sotto il Vesuvio. Nelle ultime ore però, sono arrivati importanti aggiornamenti riguardanti un altro obiettivo di mercato.

Napoli-Dedic: c’è l’accordo, distanza minima tra i club

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è molto vicino ad accogliere Amar Dedic come nuovo innesto per la rosa di Conte. Il club di De Laurentiis ha già un accordo con il giocatore per un quinquennale da 1.5 milioni di euro più bonus a stagione. Ora si sta lavorando con il Salisburgo, proprietario del cartellino del ragazzo, per trovare un’intesa sul trasferimento ma, come riportato dal quotidiano, la distanza tra le società è minima.

Attualmente, il valore di mercato dell’esterno si aggira intorno ai 20 milioni di euro: cifra richiesta anche dal club austriaco per lasciare partire il giocatore. Secondo alcune indiscrezioni il Napoli avrebbe offerto 17 milioni più 3 di bonus, mentre il Salisburgo ne richiede 20 di parte fissa più cospicui bonus. Le sensazioni però sono positive e pare che l’operazione possa chiudersi a breve.

Dedic è cresciuto nelle giovanili del Salisburgo e dall’estate del 2022 è un chiodo fisso della formazione austriaca. Può giocare sia a destra che a sinistra e in carriera ha collezionato anche alcune presenze come difensore centrale. Essendo un esterno duttile si sposa alla perfezione con l’idea di gioco di Conte, che lo potrebbe impiegare in entrambe le fasce in base alle esigenze. Per il classe 2002 31 presenze in tutte le competizioni nella scorsa stagione, condite da 5 gol e 5 assist.