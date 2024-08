Napoli-Bologna, la confessione di Di Lorenzo ha emozionato tutti: ecco perché

Dopo che il Napoli ha battuto il Bologna, Giovanni Di Lorenzo si è soffermato sulle sue settimane da capitano azzurro.

Dopo aver perso brutalmente contro il Verona, il Napoli ha dato sicuramente una risposta importante. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Bologna di Vincenzo Italiano.

Gli azzurri, infatti, hanno battuto gli emiliani con un netto 3-0. Lo stesso Antonio Conte, nel classico sport partita, ha sottolineato sia l’unità della squadra che del suo atteggiamento. La gara contro i felsinei è stata sbloccata da uno dei giocatori più ‘chiacchierati’ di questa sessione estiva di campagna acquisti.

Napoli-Bologna, Di Lorenzo: “Nella mia esultanza c’è tutto quello che ho passato”

Lo stesso Di Lorenzo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha concluso il suo intervento: “In quell’esultanza c’era tutto quello che è successo in questi mesi. Quando è arrivata una reazione così forte, vuol dire che c’è anche tanto amore nei miei confronti”.

Il capitano azzurro ha poi concluso il suo intervento: “Parole di Conte per la mia permanenza? E’ stato sincero con me, ho apprezzato molto le sue parole. Sono sicuro che cresceremo tanto, sia come singoli che come squadra. Siamo contenti di averlo con noi”.