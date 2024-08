Salta Napoli-Bologna, in viaggio per Barcellona: altra cessione completata

Il Napoli completa una nuova cessione: il calciatore viaggia verso Barcellona e salterà l’impegno di campionato contro il Bologna

Il Napoli completa una nuova cessione, in linea ai piani definiti ad inizio luglio da Antonio Conte e lo staff. La squadra è da snellire, per via dell’assenza dalle coppe europee. Ma allo stesso tempo, la dirigenza sta provando anche a rinforzare i reparti che secondo il mister vanno migliorati. E dopo la sconfitta contro il Verona, Giovanni Manna ha dato una definitiva sterzata alle sue manovre di mercato.

Mentre Romelu Lukaku è pronto a sbarcare nuovamente in Italia e riabbracciare Conte, il Napoli lascerà partire Walid Cheddira, che non farà parte della gara contro il Bologna. L’attaccante, nonostante sia partito titolare nei test match di Dimaro, non ha convinto a pieno l’allenatore, che gli preferisce evidentemente Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, già da 2 anni in rosa. Cheddira era stato prestato lo scorso anno al Frosinone, ma i suoi gol non hanno sortito effetto in ottica salvezza.

Ora il centravanti marocchino andrà a Barcellona, sponda Espanyol. Tra il club catalano e il Napoli è stato già raggiunto l’accordo per il trasferimento. Nella giornata di oggi, Cheddira raggiungerà la Spagna assieme al suo entourage, come sottolinea Radio Kiss Kiss Napoli.