Osimhen in Arabia, accordo raggiunto: la scelta di Osimhen

Arrivano importanti novità sul futuro di Osimhen verso l’Arabia, di seguito riportata la posizione del Napoli e la scelta del giocatore

In casa nel Napoli sono giorni movimentati in vista della chiusura del calciomercato dei prossimi giorni. La società lavora nel portare a termine tutti i colpi necessari per la rosa di Antonio Conte per poterla migliorare e rendere ancora più competitiva.

Tra i tifosi c’è grande attesa per l’arrivo di Romelu Lukaku che prenderà il posto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è, infatti, in uscita dalla squadra partenopea.

Mercato Napoli, offerta dall’Arabia per Victor Osimhen

Ad aver puntato gli occhi sul futuro di Victor Osimhen ci sono due squadre importanti come il Chelsea e il Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore l’Al Ahli è piombata forte sull’attaccante del Napoli. Di seguito riportate le ultime notizie sul suo futuro:

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, la squadra araba l’Al Ahli ha presentato un’offerta iniziale al Napoli per Victor Osimhen con un contributo superiore ai 65 milioni di euro. Per quanto riguarda il lato del giocatore, però, la trattativa è ancora lontana e di conseguenza Osimhen valuterà più opzioni. Inoltre non è disponibile al prestito.

Per di più, secondo quanto detto dal giornalista Gianluca Di Marzio, la squadra partenopea è pronta a lasciarlo andare in quanto ci sono tutti i presupposti per chiudere l’accordo ma finora non è presente nessun accordo tra l’attaccante nigeriano e la squadra dell’Al Ahli. Infatti, il giocatore avrebbe detto di no alle prime offerte ricevute.

Bisognerà capire se ci sarà un rilancio per soddisfare le sue richieste, ma ad oggi si tratta della prima vera e propria traccia per la sua cessione.