De Bruyne: c’è anche il Liverpool, ma potrebbe scegliere Napoli per un motivo

Kevin De Bruyne è il nome che ha infiammato le fantasie dei tifosi del Napoli in queste ultime ore: dalla rassegna stampa spunta il punto della situazione in merito al belga.

Un nome per sognare in grande e per capire, forse, quale sarà la dimensione a cui il Napoli aspira nel suo prossimo futuro. Già, perché nelle scorse ore è stato svelato il tentativo, a quanto pare concreto, per Kevin De Bruyne, calciatore che ha scritto pagine importanti nella storia recente della Premier League, in maglia Manchester City. Il suo contratto con i Citizens scade il prossimo 30 giugno e da tempo è stata comunicata dal diretto interessato l’addio alla squadra di Manchester.

KDB, dunque, è disponibile a parametro zero: condizioni fin troppo invitanti per un calciatore che è riconosciuto all’unanimità come uno dei migliori nel suo ruolo. Una strada che seguita nei dettagli e per cui si attendono novità quanto prima, per un colpo che avrebbe del sensazionale. D’altronde, un affare del genere darebbe dimostrazione ben valida di un Napoli che cerca un salto di qualità sempre più netto. In vista di un ritorno in Champions League che porta al club di Aurelio De Laurentiis un certo appeal, oltre che una considerevole disponibilità economica.

Mercato Napoli calcio, conferme su De Bruyne: cosa sta succedendo

A sottolineare il tentativo della SSC Napoli per Kevin De Bruyne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che conferma – citando fonti inglesi – il tentativo degli azzurri per il calciatore ora in maglia Manchester City.

Su di lui, come già trapelato nelle scorse ore, ci sarebbe anche un’offerta del Liverpool, fresco di titolo in Premier League. Tuttavia, la scelta di poter cambiare vita potrebbe convincere De Bruyne a sposare il progetto azzurro. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“De Bruyne, nel frattempo, si avvia a chiudere la stagione al City prima di decidere il suo futuro: 25 presenze e 4 gol in Premier, per il momento; l’ultimo qualche giorno fa, decisivo, fruttato la vittoria contro il Wolverhampton. Su di lui, tra le tante pretendenti, c’è anche il Liverpool, ma Napoli sarebbe una scelta di vita, un cambiamento radicale dopo tanti anni di Manchester e Inghilterra“.

Scoppia già la febbre De Bruyne tra i tifosi: il Napoli sogna in grande

In attesa di capire se tra il Napoli e Kevin De Bruyne si possa andare effettivamente fino in fondo, tali voci fanno sognare in grande un’intera città.

Anche lo stesso Antonio Conte ha chiesto nel corso degli ultimi mesi di continuare a insistere su un Napoli sempre più competitivo, garanzia che il leccese pretende per continuare il suo progetto all’ombra del Vesuvio. E chissà che non possa essere proprio De Bruyne il primo tassello su cui costruire un Napoli che è tornato a sognare in grande.