“Chiusa la bocca a qualche solone…”, l’annuncio social dopo Napoli-Bologna fa discutere tutti

Arriva un annuncio social dopo la partita Napoli-Bologna che ha fatto discutere, di seguito è riportato il commento

Giovanni Manna lavora senza sosta in questi ultimi giorni di mercato per poter portare al Napoli i migliori innesti per rendere la squadra di Antonio Conte ancora più competitiva. L’obiettivo è, infatti, quello di riportare il Napoli in alto, dopo una stagione difficile.

Nel frattempo, per la squadra partenopea è ufficialmente arrivata la prima vittoria in campionato. Il Napoli, infatti, ha vinto per 3 a 0 al Maradona contro il Bologna grazie ai gol di Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone.

Le parole di Enrico Varriale dopo Napoli-Bologna

Se l’esordio non è andato come ci si aspettava, la squadra di Antonio Conte non ha deluso nella seconda partita di Serie A e il giornalista Enrico Varriale ha commentato il match sul suo profilo di X. Di seguito sono riportate le sue parole.

Secondo Varriale la vittoria contro il Bologna è stata una vittoria nello stile dell’allenatore Antonio Conte.

“Primi tre punti per il Napoli. Vittoria nello stile di Conte che chiude la bocca a qualche Solone che 7 giorni fa già ne cantava il de profundis. Reti confezionate da Di Lorenzo e Kvara, i 2 di cui il tecnico aveva preteso la riconferma. Il 3° lo ispira Neres già illuminante”

Per la terza partita di serie A, partita prima della sosta, il Napoli ospiterà nel proprio stadio il Parma, sabato 31 agosto alle ore 20.45.