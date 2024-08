Mercato Napoli, la decisione non lascia dubbi: c’è l’annuncio UFFICIALE

Nelle ultime ore il Napoli ha mostrato interesse per un esterno di centrocampo: arriva la decisione ufficiale del club a poche ore dal match

Nel giro di pochi giorni, la formazione partenopea potrebbe essere completamente stravolta rispetto a quella dei due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Il Napoli ha già completato diverse cessioni e continuerà a lasciar partire determinati giocatori che non rientrano a pieno nel progetto Conte. Così come proverà a rinforzare la rosa con nuovi innesti.

Uno dei prossimi acquisti sarà Romelu Lukaku, pronto a svolgere dalla prossima settimana le visite mediche con il club azzurro. Manna lavora anche su altri fronti. Innanzitutto, sta cercando un paio di centrocampisti, ma ancora non ha stretto l’accordo con Brighton e Manchester United per Billy Gilmour e Scott McTominay. E nelle scorse ore il Napoli ha ricevuto una proposta di scambio interessante, sul quale si sta ancora valutando.

Napoli, scambio Ngonge-Zalewski: la decisione della Roma

Daniele De Rossi, nonostante la permanenza di Paulo Dybala, ha bisogno di un nuovo attaccante e il profilo ideale sarebbe Cyril Ngonge. Il Napoli è ben disposto a cedere il ragazzo, acquistato nella sessione invernale di calciomercato per circa 18 milioni di euro a titolo definitivo dal Verona. Nonostante i suoi primi sei mesi da sufficiente, in un contesto totalmente alterato e confusionario, Ngonge non sarà riconfermato da Conte che l’ha tenuto sott’osservazione sia a Dimaro che a Castel di Sangro.

La Roma ha chiesto l’attaccante belga con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nell’operazione è stato inserito anche Nicola Zalewski, esterno principalmente della corsia sinistra, ma che all’occorrenza può giocare anche a destra. Un jolly che potrebbe tornare utile nelle rotazioni di Antonio Conte. In questo momento le parti riflettono sulla fattibilità dell’affare, mentre il PSV ha mostrato un interesse concreto per il centrocampista italo-polacco, provando ad offrire al club capitolino circa 9 milioni di euro.

Intanto, la Roma domenica 25 agosto ha l’impegno di campionato contro l’Empoli e nella lista ufficiale dei convocati diramata da De Rossi c’è anche Zalewski, il quale ha giocato qualche minuto già contro il Cagliari alla prima giornata. Tutti i club coinvolti e interessati al ragazzo non sono ancora vicini alla chiusura dell’affare. Sarà necessario attendere qualche giorno in più per scoprire quale sarà il destino di Zalewski, ma l’obiettivo della Roma è quello di cedere il cartellino del suo tesserato entro il 31 agosto.