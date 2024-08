Ngonge, non solo Roma e Bologna: un altro club si iscrive alla corsa

Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Napoli in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato: Roma, Bologna e un altro club sono sulle tracce dell’ex Hellas Verona.

Potrebbero essere giorni importanti per il futuro di Cyril Ngonge, arrivato al Napoli come l’acquisto di punta della scorsa sessione invernale del mercato azzurro – all’epoca l’allenatore era Walter Mazzarri – dall’Hellas Verona. Tuttavia, la situazione potrebbe capovolgersi dopo appena sette mesi, con il club partenopeo che non chiude la porta, a quanto pare, a un possibile addio dell’attaccante.

Diversi sono i club interessati al giocatore azzurro, tra cui la Roma e il Bologna. In particolare, per quanto riguarda il club giallorosso, si vocifera di un possibile scambio con Edoardo Bove (nelle ultime ore, è stato svelato l’ok da parte del giocatore giallorossa all’ipotesi partenopea). Ma con la permanenza sorprendente di Paulo Dybala (che ha detto no alle sirene dell’Arabia Saudita), c’è da capire se l’interesse andrà o meno a scemare. Il club allenato da Vincenzo Italiano, prossimo avversario in campionato di Antonio Conte e i suoi giocatori, invece monitora il tutto da tempo. Al netto di qualche voce non confermata dall’estero, un altro club di Serie A però medita l’inserimento, aumentando così il roaster delle squadre interessate a Cyril Ngonge.

Notizie SSC Napoli, la Lazio pensa a Ngonge: la rivelazione

Secondo quanto svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, la Lazio starebbe pensando a Cyril Ngonge. In casa biancoceleste c’è Marco Baroni, tecnico che lo ha conosciuto sicuramente bene nel corso dell’esperienza comune all’Hellas Verona.

“Ngonge è una grave perdita per noi”, aveva dichiarato il tecnico non appena, nello scorso gennaio, si era diffusa la notizia dell’accordo tra Hellas Verona e Napoli per l’attaccante, a dimostrazione di come Baroni sia un grande estimatore dell’azzurro.

Le prossime ore saranno dunque indicative circa il destino di Ngonge: da verificare se l’arrivo ufficiale di David Neres possa cambiare i piani per quanto riguarda la convocazione del calciatore in occasione della prossima sfida contro il Bologna. Ciò non toglie che i riflettori del calciomercato sono tutti puntati sul calciatore arrivato all’ombra del Vesuvio nella scorsa sessione di mercato. Il suo cartellino, nello scorso gennaio, è stato valutato 18 milioni di euro, cifra che è servita al club di Aurelio De Laurentiis per accaparrarselo nella sessione invernale del 2024. Difficile ipotizzare che il club partenopeo possa discostarsi più di tanto da tale somma.