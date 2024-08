Ultimissime calcio Napoli, occasione d’oro di fine mercato: è il pupillo di Conte

Possibile occasione d’oro di fine mercato per il Napoli: in questi istanti è arrivata l’ultim’ora a sorpresa riguardante uno dei pupilli del tecnico Antonio Conte.

Da qui alla fine del calciomercato, in programma tra meno di dieci giorni, è caccia ai rinforzi in casa Napoli. Una sessione di mercato sicuramente complicata per la società azzurra, che è ancora alle prese con la questione Victor Osimhen: la mancata cessione del nigeriano (a ora mancano offerte concrete per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis) blocca buona parte delle operazioni all’ombra del Vesuvio, anche se in questi giorni sembra esserci un’accelerata importante per quanto concerne il mercato in entrata.

Da David Neres (già ufficializzato) a Billy Gilmour (ormai a un passo), passando per le varie voci legate a giocatori importanti come Romelu Lukaku e Scott McTominay. Insomma, sono tanti i nomi sull’agenda del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, in queste ore impegnato in Inghilterra per tali situazioni. Non sono esclusi però, da qui in avanti, altri colpi di scena e nomi a sorpresa: basti pensare, infatti, che è proprio di questi istanti la notizia che Milan Skriniar, difensore del Paris Saint Germain, è stato escluso per scelta tecnico dal tecnico Luis Enrique. Un annuncio che ha, di conseguenza, scatenato la fantasia dei vari tifosi, ricordando il feeling che c’è tra il difensore slovacco e Antonio Conte, e pensando un possibile sviluppo di mercato che, a oggi, è sicuramente più una suggestione che altro.

Ultime calciomercato, Skriniar in rottura con Luis Enrique: occasione Napoli?

In mattinata è arrivato la notizia secondo cui Luis Enrique, tecnico del Paris Saint Germain, ha escluso Milan Skriniar, difensore allenato da Antonio Conte ai tempi dell’Inter.

Il centrale ex Inter e Sampdoria sembrerebbe essere, difatti, scaricato dall’allenatore spagnolo, motivo per cui non sono da escludere sviluppi di mercato legato a un calciatore che in Serie A, e con Antonio Conte in panchina, ha fatto vedere cose notevoli.

Che possa essere questa un’occasione di mercato per il Napoli? Al momento, il club azzurro sembra essere totalmente concentrato su altri reparti, ma non è da escludere a priori il possibile acquisto di un altro difensore anche se, come detto, non è affatto un’idea di prim’ordine nei pensieri e nelle idee del direttore sportivo Giovanni Manna.

Si attendono, dunque, ora quali saranno gli sviluppi legati al centrale numero 37 del Paris Saint Germain, che agli inizi di questa sessione estiva di calciomercato era stato accostato al club partenopeo, ancor prima dell’arrivo di Alessandro Buongiorno dal Torino.