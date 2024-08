Osimhen-Chelsea, annuncio sorprendente: adesso può cambiare tutto

Annuncio sorprendente dal Chelsea che coinvolge anche Victor Osimhen: adesso può davvero cambiare tutto sul suo futuro.

Il caso di Victor Osimhen si sta rivelando un vero e proprio dilemma per il calciomercato del Napoli. Il nigeriano aveva rinnovato nei mesi scorsi il suo contratto col Napoli, aggiungendogli una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Per lui, uno stipendio da circa 10 milioni a stagione che rappresentava, però, solo un preludio per il suo addio. La promessa fra le parti era, così, quella di una cessione in estate verso un top club europeo.

Osimhen, invece, si trova ancora oggi al Napoli come un calciatore fuori dal progetto e il club azzurro sta facendo davvero fatica a risolvere la sua situazione, vista l’assenza di club disposti ad avvicinarsi alle richieste. Un annuncio avvenuto oggi potrebbe però cambiare tutto riguardo alla pista Chelsea, club che sembrava disposto ad acquistarlo solo come affare di fine mercato.

Osimhen, si riapre la pista Chelsea? L’annuncio di Maresca

In conferenza stampa, l’allenatore dei Blues Enzo Maresca ha risposto anche in merito alle possibilità sul calciomercato del club. In particolare, ha aperto al possibile acquisto di un nuovo numero nove: “Non abbiamo bisogno di ingaggiare giocatori tanto per ingaggiarli, ma solo per migliorarci. Se avremo la possibilità di portare un numero nove che ci migliori, ci proveremo“.

Maresca ha così, di fatto, riaperto la pista Osimhen in ottica Chelsea. Le news degli ultimi giorni vedevano infatti un club non più interessato all’acquisto di un calciatore in quel ruolo, già intasato dalla permanenza di Nicolas Jackson e dagli arrivi di Marc Guiu e Joao Felix. Quest’ultimo è arrivato dopo che era saltata la trattativa con l’Atletico Madrid per Samu Omorodion, pur essendo il portoghese un calciatore con caratteristiche nettamente diverse e non riconducibili ad un classico numero nove. Il suo arrivo lasciava però presagire un utilizzo, comunque, in quel ruolo.

Le parole di Maresca invece aprono la possibilità all’acquisto di un nuovo nove puro, come lo sarebbe sicuramente Osimhen. Napoli e Chelsea, tra l’altro, stanno ancora dialogando in merito all’affare che porterebbe al Napoli Romelu Lukaku e chissà se non possa riaprirsi lo spiraglio anche per uno scambio, pista che era stata chiusa dal club londinese, intenzionato a trattare le due questioni separatamente. Va però evidenziata anche la chiarezza di Maresca nell’evidenziare la necessaria presenza delle condizioni giuste per chiudere: anche il Napoli dovrà abbassare le sue pretese.