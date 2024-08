Notizie calcio Napoli, conferme sull’idea Bove: spicca un indizio sorprendente

Edoardo Bove è una delle ultime idee in casa Napoli per quanto riguarda il centrocampo del Napoli. In queste ore arrivano conferme in merito al possibile colpo a sorpresa degli azzurri.

In queste ore il Napoli ha la mission di completare il più possibile l’organico a disposizione di Antonio Conte. Ciò si rende assolutamente necessario in seguito alla brutta batosta in casa dell’Hellas Verona: per cercare di ambire alle zone nobili della classifica di Serie A, serve sicuramente intervenire in maniera decisa in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Tra le priorità nell’agenda di Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club partenopeo, c’è senza dubbio quella di rinforzare il reparto di centrocampo.

Presto potrebbe arrivare in azzurro Billy Gilmour, atteso in Italia per l’inizio della prossima settimana. Si è infatti sbloccata la trattativa con il Brighton, dopo l’accordo verbale raggiunto tra i club e l’ok arrivo dall’Inghilterra, dove Giovanni Manna è ancora presente per cercare di strappare al Chelsea il cartellino di Romelu Lukaku. Gilmour, però, potrebbe non essere l’unico colpo: è probabile un secondo acquisto da parte della società di Aurelio De Laurentiis. A tal proposito, nelle scorse ore si è fatto avanti il nome di Edoardo Bove della Roma, nell’ambito di un possibile scambio con il cartellino di Cyril Ngonge.

Ultimissime calcio Napoli, KKN: “Prossima settimana decisiva per Bove”

Radio Kiss Kiss Napoli, sul proprio profilo X ufficiale (ex Twitter, ndr), fa sapere che la prossima settimana può essere quella decisiva per Edoardo Bove, calciatore accostato al club azzurro nelle ultime ore.

Di seguito, quanto riportato dall’emittente radiofonica riguardo il possibile approdo di Edoardo Bove alla SSC Napoli:

“Bove della Roma obiettivo concreto per il centrocampo del Napoli. Il calciatore ha aperto al trasferimento in azzurro. La prossima settimana sarà decisiva”.

Il calciatore, dunque, avrebbe detto sì al Napoli, in attesa poi di poter entrare eventualmente nel vivo. Nelle ultime ore si era già parlato di un interesse degli azzurri per il centrocampista di proprietà della Roma, anche se non sembrano trovare riscontri le voci riguardante il possibile scambio con Cyril Ngonge.

Una pista di mercato, quella che porterebbe a Bove, da seguire con forte attenzione in questi ultimi scampoli di sessione estiva, per un Napoli che intende rinforzarsi il più possibile per regalare ad Antonio Conte la rosa desiderata per questa sua prima stagione all’ombra del Vesuvio.