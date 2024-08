Mercato Napoli, spunta il piano B di McTominay: colpo da 20 milioni!

Il Napoli è attivo in questi ultimi giorni di mercato: McTominay è il sogno dopo l’arrivo (in attesa del suo sbarco in Italia) di Gilmour, ma spunta il piano B.

Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, è al lavoro per completare il prima possibile la rosa a disposizione di Antonio Conte, che quest’oggi tornerà a parlare in conferenza stampa in vista del secondo match di campionato contro il Bologna. Un banco di prova importante per la compagine azzurra, che attende rinforzi importanti per tornare nuovamente competitivi. L’obiettivo numero uno della missione in terra inglese del dirigente ex Juventus è senza dubbio Romelu Lukaku, che potrebbe arrivare a questo punto a prescindere dalla novità per Victor Osimhen, il cui destino è ancora avvolto da un certo mistero.

Per quanto riguarda il centrocampo, è ormai noto l’affare quasi in chiusura con il Brighton per Billy Gilmour: quest’ultimo, stando alle novità rivelate nelle scorse ore, potrebbe arrivare in Italia all’inizio della prossima settimana. Ma non solo: perché il Napoli potrebbe mettere a segno un altro colpo per rinforzare la mediana: il nome più gettonato è quello di Scott McTominay, per cui il Manchester United continua a battere cassa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, però, per il Napoli potrebbe tornare nuovamente di moda il nome di Jerdy Schouten.

Ultime calciomercato Napoli, Schouten torna di moda: la situazione

Stando a quanto battuto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe valutare concretamente il ritorno di fiamma per Jerdy Schouten, vecchia conoscenza della Serie A, considerato il suo passato con la maglia del Bologna.

Di seguito, quanto evidenziato dal giornale a tal proposito:

“In cima alla lista delle alternative per il centrocampo, ecco spuntare Jerdy Schouten, ex Bologna, regista dai piedi buoni e il dinamismo dell’incontrista oggi in forza al PSV Eindhoven. (…) Il Napoli prepara l’offerta nei prossimi giorni: il club olandese chiede trenta milioni di euro, troppi per gli azzurri che potrebbero mettere sul piatto 20 milioni di euro più bonus”.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex Bologna potrebbe avere un vantaggio rispetto a Scott McTominay: per quest’ultimo, il Manchester United spinge per una soluzione a titolo definitivo sui trenta milioni di euro, mentre l’olandese potrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per il resto, sembrano esserci pochi dubbi: il Napoli mette nel mirino un secondo colpo di mercato dopo Billy Gilmour.