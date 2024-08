Lukaku, oggi nuovo incontro tra Napoli e Chelsea: cosa trapela sull’affare

Romelu Lukaku continua a essere l’obiettivo principale per l’attacco del Napoli: per la giornata di oggi, venerdì 23 agosto, è previsto un nuovo round di colloqui.

Il Napoli continua a insistere per Romelu Lukaku. La giornata di giovedì è stata, a quanto pare, interlocutoria per la trattativa con il Chelsea, che continua a battere cassa e a respingere gli assalti del club azzurro. L’obiettivo del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, però è chiaro: tornare a casa con Big Rom da regalare a un Antonio Conte che aspetta rinforzi per un cantiere che è apertissimo.

Nelle prossime ore c’è da aspettarsi il prosieguo della trattativa con il club inglese, con la speranza di trovare a stretto giro un accordo che possa andare bene a tutte le parti in causa. Presente, stando a quanto rivelato da più fonti in queste ore, anche l’entourage dell’ex Inter e Roma, tra le altre, che attende quanto prima novità concrete sul suo possibile passaggio in maglia azzurra, scenario prioritario per quanto concerne il diretto interessato. Ci sarà la tanto attesa fumata bianca nelle prossime ore? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

News SSC Napoli, nuova giornata importante per Lukaku: la situazione

Le prossime ore saranno, evidentemente, quelle decisive per l’affare tra il Napoli e il Chelsea per Romelu Lukaku: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club londinese sarebbe pronto a venire incontro al club di Aurelio De Laurentiis, che a sua volta ha aperto all’acquisizione a titolo definitivo.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“(…) Non c’è ancora l’accordo sulle cifre, ma il club azzurro ha manifestato la disponibilità ad acquistare il giocatore a titolo definitivo e dunque va registrato un importante passo avanti sulla formula. Oggi sono in programma nuovi contatti e nuovi incontri: hanno tutti fretta di trovare una quadra”.

Il Chelsea, frattanto, avrebbe aperto anche allo sconto sui quaranta milioni chiesti inizialmente, ma a quanto pare il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, spinge per chiudere a cifre più basse. Quest’oggi, venerdì 23 agosto, tutte le parti in causa si raggiorneranno per capire quali sono i margini per la chiusura di un affare che potrebbe fare comodo a tutti. Il tutto, in attesa di capire anche quale sarà il futuro di Victor Osimhen, argomento che, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe estraneo alla vicenda Lukaku.