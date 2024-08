Mercato Napoli, accelerata per due importanti cessioni: restano in Serie A

Si avvicinano due importanti cessioni per il Napoli: due calciatori sono pronti a lasciare il club azzurro e a restare in Serie A.

Il Napoli sembra davvero scatenato in queste ultime ore di mercato. Il club azzurro ha infatti chiuso definitivamente l’acquisto di Romelu Lukaku, obiettivo che gli azzurri si erano prefissati sin dall’inizio del calciomercato. Il belga era infatti il bomber designato dal nuovo allenatore Antonio Conte per sostituire Victor Osimhen, la cui cessione non è però ancora avvenuta. Il club è rimasto fermo, comunque, nel chiudere per il bomber ex Inter e Roma a prescindere dall’addio del nigeriano, ritenuto un calciatore fuori dal progetto.

Non solo, visto che sembra ad un passo anche l’acquisto di Billy Gilmour. Il Napoli aveva infatti trovato l’accordo per l’arrivo del centrocampista scozzese ed aspettava solo che il Brighton acquistasse il suo sostituto. Proprio nelle ultime ore, i Seagulls hanno chiuso per Matt O’Riley, dando così il via libera, di fatto, per chiudere l’operazione col Napoli. Oggi però è una giornata che segna novità anche nel mercato in uscita.

Napoli, Folorunsho e Gaetano verso l’addio

Alfredo Pedullà riporta sul suo sito infatti importanti novità sulle cessioni di Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano. Sul primo, è fermo l’interesse della Lazio, la quale ha intenzione di entrare nel vivo dell’operazione nei prossimi giorni dopo aver chiuso qualche cessione. Ci sarà così un vertice con il Napoli nei prossimi giorni, in cui verrà presentata un’offerta.

Per quanto riguarda Gaetano, invece, il Cagliari sarebbe pronto ad accelerare nelle prossime ore. Il club sardo sta infatti completando alcune situazioni in uscita, come ad esempio quella di Pereiro (che risolverà il suo contratto). Dopo di queste, c’è l’intenzione di fare l’affondo decisivo.

Si tratterebbe di un doppio affare davvero decisivo, che permetterebbe di fare spazio anche ad un doppio colpo a centrocampo. Il primo è già in arrivo e si tratterebbe di Gilmour, il secondo potrebbe essere un calciatore di maggiore caratura. Il sogno al riguardo sarebbe quello di Scott Mctominay, il cui arrivo dipende inevitabilmente dalle altre uscite nel reparto e non solo. Svolgerà un ruolo decisivo infatti anche la cessione di Victor Osimhen, inevitabile per avere fondi in più da investire in questa ultima settimana di mercato. Starà a Manna riuscire a trovare l’incastro giusto per riuscire a chiudere tutte queste operazioni in entrata e in uscita: sarà una vera e propria corsa contro il tempo.