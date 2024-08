Osimhen, che dilemma per il Napoli: la rivelazione in diretta

Victor Osimhen inizia a diventare un vero e proprio dilemma per il Napoli: arriva la rivelazione in diretta su di lui.

Il caso coinvolgente Victor Osimhen sta davvero creando un caos nel calciomercato del Napoli. Il club azzurro aveva rinnovato il suo contratto nei mesi scorsi, aggiungendogli anche una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Fin da subito, nessuno ha avuto dubbi nell’affermare come questo rinnovo fosse semplicemente utile ad assicurare la sua cessione. In realtà, l’offerta decisiva non è mai arrivata e Osimhen è ancora a Napoli come un giocatore fuori dal progetto.

Questo sta creando un vero e proprio caos nel mercato azzurro, come ha confermato anche l’esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto in diretta su Sky Sport 24.

Osimhen blocca il mercato del Napoli: la situazione

Marchetti ha chiarito quanto la sua mancata cessione stia complicando notevolmente il mercato azzurro: “Il Napoli potrebbe chiudere in 5 minuti per Romelu Lukaku e Billy Gilmour se avesse la garanzia che Osimhen andrà via ad una determinata cifra. E invece questa garanzia non c’è”.

L’esperto di calciomercato assolve però il Napoli da qualsiasi responsabilità al riguardo: “Quindi ad oggi la terza fase del mercato del Napoli non riesce a decollare perchè la mancata cessione di Osimhen blocca tutto. La responsabilità di questa situazione è del mercato, sia inglese che arabo. Il mercato degli attaccanti non è partito, ci sono state alcune congiunture che hanno creato questa situazione”.

Insomma, senza la cessione di Osimhen il Napoli rischia davvero di non poter chiudere diversi degli acquisti necessari nel completare la rosa di Antonio Conte. Il club azzurro contava infatti di avere un incasso sicuro con la sua cessione, ma la sua assenza ha causato un cambio di programma imprevisto. In queste ultime ore, il ds Manna sta provando a muoversi ugualmente per alcuni colpi in entrata, ma la mancanza di questa cessione sta comportando ovviamente anche una maggiore difficoltà nell’effettuare le offerte giuste.

In più, ciò che preoccupa è come al momento non sembra esserci uno spiraglio per sbloccare la situazione. Per Osimhen, infatti, il Chelsea è disposto ad offrire al massimo un prestito per portarlo alla propria corte, l’Arsenal non sembra molto interessato, così come il Paris Saint Germain non ha in piano un colpo in attacco. La speranza del Napoli è di un cambio di idea di uno di questi club nelle prossime ore, oppure che il nigeriano possa accettare la pista araba.