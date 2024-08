Napoli, occhi dalla Francia su un esubero azzurro: si può accendere la trattativa

C’è l’interesse di un club dalla Francia per un esubero del Napoli: nelle prossime ore si può accendere la trattativa.

Il Napoli deve ancora fare tanto sul mercato in uscita e questo complica notevolmente anche le idee in entrata. Il caso che, ovviamente, più di tutti complica le cose è quello di Victor Osimhen, la cui cessione a tre cifre avrebbe dovuto finanziare larga parte del mercato. Invece, il nigeriano si trova ancora a Napoli come un giocatore fuori dal progetto.

Non solo, dato che ci sono diversi altri calciatori in attesa di trasferimento. Basti pensare, ad esempio, a Gaetano e Folorunsho, le cui partenze potrebbe permettere l’ingresso di due nuovi centrocampisti.

Napoli, sondaggio del Rennes per Folorunsho

Proprio su Folorunsho arrivano novità: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia, sarebbe arrivato un sondaggio del Rennes per lui. Solo un sondaggio al momento, ma le disponibilità economiche del club potrebbero permettere l’arrivo dell’offerta giusta al Napoli.

Sul centrocampista italiano il club più interessato in Italia è invece la Lazio, ma al momento non c’è stato l’affondo definitivo nemmeno dal club del presidente Lotito. Insomma, anche per lui non sembra vicinissima a sbloccarsi la situazione e questo potrebbe essere un nuovo nodo nel calciomercato azzurro.