Lukaku-Napoli, l’esito dell’incontro di Manna col Chelsea: arriva l’ultim’ora

Ultim’ora sull’esito dell’incontro di Manna con il Chelsea a Londra per Lukaku: novità sul possibile accordo col Napoli.

Il ds del Napoli Manna sta lavorando freneticamente per riuscire a sbloccare il mercato del Napoli fra operazioni in entrata e in uscita. Da qualche giorno, il dirigente azzurro è presente a Londra con lo scopo di riuscire a chiudere alcune trattative fondamentali per la costruzione della rosa allenata da Antonio Conte. Proprio stamattina, sono arrivate novità molto positive riguardo all’arrivo di Billy Gilmour, il quale potrebbe partire per l’Italia per le visite mediche già all’inizio della prossima settimana.

Ma Manna aveva in programma quest’oggi anche un importante incontro col Chelsea per sbloccare la trattativa Lukaku. Dopo aver captato la mancanza di qualsiasi possibilità di chiudere l’operazione con uno scambio in cui far rientrare Victor Osimhen, il dirigente sta facendo di tutto per acquistare il calciatore indipendentemente dalla cessione del nigeriano. L’incontro di oggi poteva risultare decisivo.

Lukaku-Napoli, affare ancora bloccato: le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le novità non sono però positive: manca ancora l’accordo fra Chelsea e Napoli. Le divergenze sarebbero riguardo alla formula dell’affare, dato che il Napoli vorrebbe chiudere per un prestito con obbligo di riscatto. Diversamente, la squadra inglese sarebbe disposto a cederlo solo a titolo definitivo.

Le parti quindi si riaggiorneranno nei prossimi giorni per cercare di trovare nuovamente una quadra che, al momento, non c’è. Antonio Conte non potrà, così, contare ancora sul suo numero 9 e rischia seriamente di scendere in campo col Bologna schierando dal primo minuto uno fra Simeone e Raspadori.

La ricerca del bomber continua, quindi, a rivelarsi più complicata del previsto. Il club azzurro aveva deciso chiaramente di cedere Osimhen dopo il rinnovo con maxi clausola da 130 milioni degli scorsi mesi e il suo sostituto designato è stato fin da subito Romelu Lukaku. Le difficoltà nel cedere il calciatore nigeriano hanno però di fatto bloccato la trattativa col Chelsea. La necessità per il nuovo allenatore di avere al più presto il suo attaccante ha convinto il Napoli a provare a chiudere a prescindere dalla cessione di Osimhen, ma con notevoli difficoltà nel trovare l’accordo in assenza dei fondi che sarebbero derivati da quest’ultima. Non resta che attendere i prossimi giorni e sperare in un cambio di idea del club londinese o, oppure, di un improvviso sbloccarsi nell’ambito del mercato in uscita utile ad effettuare un’offerta diversa.