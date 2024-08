Calciomercato Napoli, 15 milioni per il nuovo colpo: la strategia di De Laurentiis

Oltre alle telenovele che riguardano Osimhen e Lukaku, il Napoli è pronto a compiere un colpo di calciomercato da 15 milioni di euro.

Dopo la vittoria ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Modena, il Napoli si è sciolto come neve al sole sul campo dello stadio Bentegodi. Domenica scorsa, dopo un buon primo tempo, gli azzurri sono stati infatti travolti dal Verona di Paolo Zanetti.

Lo stesso tecnico, esattamente nel classico post gara, ha ammesso la non perfetta condizione del Napoli di Antonio Conte. I partenopei, infatti, sono sembrati dei fantasmi nella seconda frazione di gara. Tuttavia, prima del match di domenica prossima contro il Bologna, bisogna registrare un colpo di scena in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, azzurri su Tchatchoua: il Verona vuole 15 milioni di euro

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale italiano ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il Napoli si sta muovendo proprio per un giocatore del Verona, ovvero Jackson Tchatchoua . Il laterale destro, dunque, sarebbe il nuovo obiettivo del club di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis, ma per prenderlo bisognerà spendere una cifra importante.

Nelle scorse settimane, infatti, il Verona ha rifiutato per Tchatchoua l’offerta da 10 milioni di euro proposta dal team inglese dell’Everton. Il club gialloblù, di fatto, ne vuole almeno 15 di milioni per lasciare andare via il giocatore camerunense. Il Napoli, nel frattempo, presenterà a breve una prima offerta, sicuramente inferiore alla richiesta del presidente Setti.