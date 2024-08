Ultim’ora Napoli, mossa decisiva di Manna: si chiude per il nuovo colpo

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, svela quella che può essere la mossa decisiva da parte del direttore sportivo Giovanni Manna.

Sono ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato: c’è tutta la volontà per regalare ad Antonio Conte un organico di livello, anche se a campionato già iniziato. Il campanello d’allarme, a Verona, è stato fin troppo evidente, motivo per cui la dirigenza ora è al lavoro per accelerare le operazioni, sia in entrata che in uscita. In giornata, è atteso il consueto tweet ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per David Neres, pronto a rinforzare l’attacco del club azzurro, che ora attende anche l’arrivo di Romelu Lukaku che, però, potrebbe essere ancora legata alla situazione di Victor Osimhen.

Il condizionale è d’obbligo, visto che non va escluso a priori l’assalto all’attaccante belga ancor prima di capire dove sarò piazzato Osimhen. Anche per questo, il direttore dell’area sportiva azzurra, Giovanni Manna, è volato nuovamente in Inghilterra, stando a quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio. Secondo quest’ultimo, però, il viaggio dell’ex dirigente della Juventus è dovuto anche per la chiusura dell’affare Gilmour con il Brighton.

Notizie calciomercato Napoli, Manna vola in Inghilterra: Gilmour si avvicina

Nuovo viaggio in Inghilterra per Giovanni Manna: il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli ha ora intenzione di accelerare, in maniera definitiva, per l’arrivo di Billy Gilmour.

Il centrocampista di proprietà del Brighton è da tempo nel mirino del club azzurro, che ora vuole accelerare per regalare ad Antonio Conte un rinforzo per la mediana, che ora può contare difatti solo su Frank Zambo Anguissa e su Stanislav Lobotka.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, in queste ore ci sarà l’incontro con la società di Premier League, evidentemente per chiudere il nuovo colpo dopo David Neres (arrivato in giornata il comunicato ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, ndr).

Ma non solo: stando alla medesima fonte, si continua a cercare l’intesa per Romelu Lukaku con il Chelsea, mentre resta ancora nel mirino McTominay del Manchester United, altro obiettivo per il centrocampo dopo il calciatore di proprietà del Brighton.

Di seguito, il tweet da parte del giornalista della redazione di Sky Sport: