Napoli, Ngonge in uscita: spunta un nuovo club della Serie A

Con l’arrivo di David Neres, si riduce lo spazio per Cyril Ngonge, che può lasciare il Napoli in questi ultimi giorni di mercato

Il Napoli ha accolto David Neres dall’Ajax per 25 milioni di euro più bonus, un acquisto che va a rinforzare la fascia offensiva sul lato destro. Antonio Conte avrà un’opzione in più oltre a Matteo Politano e, appunto, Cyril Ngonge. L’attaccante ex Verona è arrivato a gennaio per 20 milioni di euro.

Ma Ngonge sembra non rientrare nei piani di Conte. E’ un giocatore sacrificabile sul mercato, soprattutto dopo l’arrivo di David Neres. Negli ultimi giorni Fiorentina e Lazio hanno espresso un interesse, mentre c’è da registrare un’altra squadra italiana che vuole prendere l’attaccante del Napoli.

Napoli, il Bologna si inserisce per Ngonge

Secondo quanto riferito dall’edizione bolognese de ‘La Repubblica’, il Bologna è interessato a Ngonge dopo l’infortunio subito da Cambiaghi. Vincenzo Italiano apprezza molto il giocatore, lo considera perfetto come ala destra nel suo sistema di gioco. Sartori ha cercato Ngonge già la scorsa stagione, ma Thiago Motta non aveva dato il suo sì.

Il Bologna si era interessato anche ad Alessio Zerbin, che probabilmente andrà al Monza, anche se è ancora da capire la formula del trasferimento. C’è attesa di capire se arrivare una proposta dal club rossoblù per Ngonge.