Napoli, adesso è il turno di Gilmour: è la priorità di Manna

Il Napoli vuole chiudere al più presto Billy Gilmour dopo l’ufficialità di David Neres: si lavora con il Brighton

Il Napoli sta lavorando per chiudere i colpi che servono ad Antonio Conte dopo l’arrivo ufficiale di David Neres. C’è bisogno di un centrocampista anche dopo il reintegro in rosa di Gianluca Gaetano e il primo obiettivo è Billy Gilmour. Il Brighton ha opposto resistenza alla cessione, soprattutto perché non ha ancora trovato il sostituto.

Gilmour vorrebbe lavorare con Conte, ha già dato il suo sì e Manna lavorerà per trovare l’accordo con il Brighton. Poi si cercherà di trovare la soluzione per Romelu Lukaku. Mentre per Scott McTominay i costi sono molto alti e c’è bisogno di più tempo, anche per lavorare sulle cessioni.

Napoli, il punto su Gilmour, Lukaku e McTominay

L’edizione di Sky Sport 24 dedicata al mercato si è soffermata sulla situazione del Napoli. Le parole di Luca Marchetti: “L’obiettivo principale ora è chiudere definitivamente Gilmour e dopo si cercherà di parlare con il Chelsea per Lukaku. Il Brighton nel frattempo lavora per il sostituto. McTominay, nel frattempo, è un altro obiettivo ma serve budget“.

Prosegue Marchetti: “C’è il discorso con in piedi con il Chelsea per il prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni per Lukaku, ma non è ancora arrivata la risposta per gli inglesi, che hanno un interesse sopito per Osimhen. Ed è proprio il nigeriano che indirettamente sta bloccando il mercato del Napoli“. Insomma, non resta che attendere per capire quando si chiuderanno i prossimi acquisti.