“Massima apertura”: Napoli, il centrocampista ha già detto sì a Conte

Il Napoli ha ricevuto il primo sì da parte del centrocampista, la trattativa sta andando avanti in queste ore: tutti i dettagli

Il Napoli sta lavorando sul mercato per completare la rosa di Antonio Conte quando mancano nove giorni alla fine di questa sessione estiva. Oggi è stato ufficializzato David Neres, il quarto acquisto del club partenopeo dopo Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Manca almeno un centrocampista più il centravanti per rendere più competitiva la squadra.

Nel mirino sono finiti Billy Gilmour e Scott McTominay, ma senza la cessione di Victor Osimhen, per il Napoli diventa complicatissimo acquistare dei giocatori dai costi così onerosi. Soprattutto per quel che riguarda il centrocampista del Manchester United, che chiede 30 milioni di euro. Una cifra molto alta ed è per questo che il club partenopeo valuta anche altri profili.

Come per esempio Sofyan Amrabat, tornato alla Fiorentina proprio dal Manchester United. Raffaele Palladino vorrebbe tenerlo, ma il giocatore sarebbe felice di andar via e iniziare una nuova avventura. Non ha più gli stimoli per rimanere a Firenze e, tra l’altro, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Quindi non è possibile andar via di nuovo in prestito.

Napoli, Conte vuole Amrabat: c’è massima apertura

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di ‘Relevo’: “Il Napoli è impegnato su più tavoli, ma la soluzione Sofyan Amrabat è una delle preferite di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti. Il marocchino ha dato massima apertura al trasferimento“.

Un’ottima notizia per il Napoli, che potrebbe puntare un po’ sui buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso e un po’ sulla volontà del giocatore per abbassare il costo del cartellino. Gli ultimi rumors riferiscono di una richiesta di almeno 17 milioni di euro da parte della Fiorentina. Si tratta per abbassare le pretese e il club partenopeo avrebbe anche proposto uno scambio con Folorunsho.

Tuttavia, è arrivata una risposta negativa da parte della Fiorentina. Conte apprezza Amrabat dai tempi dell’Inter e del Tottenham, proprio la volontà del giocatore può far la differenza. Già, perché se non dovesse lasciarlo partite, il club viole perderebbe il giocatore a parametro zero e sarebbe un danno economico non indifferente. C’è attesa di capire come finirà la telenovela del centrocampista che deve acquistare il Napoli e anche cosa succederà con Gilmour e McTominay.