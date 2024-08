Lukaku, vertice decisivo tra il Napoli e il Chelsea: quando ci sarà la risposta

Vertice decisivo tra il Napoli e il Chelsea per Romelu Lukaku, c’è attesa da parte di Antonio Conte per capire come andranno le cose

Il Napoli sta lavorando in modo intenso sul mercato. Ufficializzato David Neres, il club partenopeo riverserà le proprie risorse sui soliti colpi dalla Premier League. Da Scott McTominay a Romelu Lukaku, passando per Billy Gilmour. Sono i tre sogni sul mercato di Antonio Conte, che vuole al più presto dei rinforzi viste le pessime prestazioni della sua squadra nelle partite contro il Modena e il Bologna.

Quel che è chiaro, è che il mercato del Napoli è bloccato dalla mancata partenza di Victor Osimhen. Diversi club hanno manifestato un interesse, come PSG, Arsenal e lo stesso Chelsea. Ma di offerte ufficiali non ne sono arrivate, se non quella da 200 milioni che comprendeva anche l’ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli, a prescindere da tutto, vuole chiudere al più presto l’arrivo di Romelu Lukaku per completare il reparto offensivo e poi piazzare Osimhen. Ma non è semplice, il Chelsea non concede il prestito, vuole cederlo a titolo definitivo e il club partenopeo ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Napoli, incontro per Lukaku: sarà la giornata decisiva

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di domani ci sarà un vertice tra il Napoli, il Chelsea e l’entourage di Lukaku per provare a chiudere la trattativa con la formula giusta. I Blues non sono intenzionati ad aprire al prestito, hanno soltanto due slot per questo tipo di operazioni internazionali e la volontà è quella di utilizzarli per trattative più difficili da concludere.

Dunque, non resta che attendere l’esito dell’incontro tra tutte le parti coinvolte. Lukaku vuole solo il Napoli, ha rifiutato anche altre offerte come quella dell’Aston Villa. Il viaggio di Manna in Inghilterra comprendeva anche degli incontro con il Brighton per parlare di Billy Gilmour. Ma prima il club inglese deve chiudere per O’Riley dal Celtic.

La situazione, super complessa fino a qualche giorno fa, sembra essere giunta al termine. La verità si saprà nella giornata di giovedì e poi il Napoli potrebbe concentrarsi ancor di più sulla cessione di Osimhen, ovviamente con una cifra incassata inferiore a quella della clausola.