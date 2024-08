Lukaku-Napoli, altro blitz di Manna a Londra: c’è una nuova offerta

In casa Napoli, dopo il ko subito contro il Verona, bisogna registrare delle novità importanti per Romelu Lukaku.

Il Napoli ha preso un bruttissimo scoppolone domenica sera a Verona. Gli azzurri hanno sì perso per 3-0 contro il Verona, ma quello che ha fatto maggiormente male ai tifosi azzurri è stato l’atteggiamento degli uomini di Antonio Conte. Come ribadito dallo stesso tecnico pugliese nel post partita, infatti, il team partenopeo si è sciolto come neve al sole alla prima difficoltà.

La gara contro il Verona, vista la portata della sconfitta, ha ovviamente portato con sé tantissime polemiche intorno al Napoli che, però, ora deve sicuramente rifarsi domenica prossima contro il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team emiliano, in casa partenopea bisogna registrare delle importanti novità che riguardano il solo ed unico obiettivo per sostituire il partente Victor Osimhen, ovvero Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, Manna ha presentato una nuova offerta per Lukaku: le cifre

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘Il Mattino’, infatti, Giovanni Manna si è recato ieri sera di nuovo a Londra per cercare di chiudere finalmente l’operazione con il Chelsea per il passaggio in azzurro del centravanti belga. Il direttore sportivo azzurro, di fatto, ha presentato ai dirigenti del team inglese la stessa cifra, ma con una formula diversa.

Vista l’imminenza della conclusione di questa sessione estiva di calciomercato, dopo una prima offerta di 5 milioni di euro per il prestito oneroso più 25 milioni di euro per l’obbligo di riscatto, il Napoli ha offerto ora 10 milioni per avere il prestito di Lukaku e 20 milioni per riscattarlo. Giovanni Manna, di fatto, spera che con questi 5 milioni di euro in più subito riescano a strappare un sì dal Chelsea.

I ‘Blues’, tra l’altro, hanno l’assoluto obbligo di sfoltire una rosa composta dalla bellezza di 43 giocatori e Romelu Lukaku è sicuramente uno dei primi calciatori partenti. Le prossime ore, dunque, potrebbero essere finalmente quelle decisive per chiudere l’operazione che porterebbe il centravanti belga nel team azzurro di Antonio Conte.

Quest’ultimo, nel frattempo, si può ‘consolare’ con l’arrivo di David Neres. Il brasiliano, preso dal Benfica per circa 28 milioni di euro, è già a Napoli e nelle prossime ore si attende l’annuncio ufficiale del suo acquisto. Antonio Conte aspetta anche qualche rinforzo a centrocampo, dove il giocatore più vicino ad essere acquistato è sicuramente Billy Gilmour degli inglesi del Brighton.