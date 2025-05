Rientro anticipato per Neres, ma non sarà l’unico: adesso Conte può gioire!

In casa Napoli è in corso una vera e propria emergenza infortunati. Oltre all’ormai recuperato David Neres, Conte potrebbe contare su un altro recupero lampo.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli quelli che precedono l’insidiosissima trasferta a Parma. La posta in palio è molto alta, motivo per il quale Antonio Conte non tollererà ulteriori cali di concentrazione. Nel corso della mattinata odierna, però, sono emersi alcuni aspetti chiave sulla formazione azzurra. Quest’ultima, vede di nuovo il nome di David Neres nell’elenco dei “disponibili”, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci altri cambiamenti importanti.

Neres e non solo: possibile rientro anticipato per Buongiorno

Il Napoli possiede una rosa non troppo profonda, motivo per il quale tutti hanno un compito cruciale. Nel corso della stagione, il tecnico partenopeo ha spesso dovuto fare i conti con la situazioni infortuni. Quest’ultima, ha minato in lungo e in largo le possibilità azzurre, ma in un modo o nell’altro, l’allenatore e la squadra son sempre riusciti a sopperire tale problematiche.

Ora, però, il momento della stagione è complicatissimo. Il vantaggio sull‘Inter è di un solo punto, motivo per il quale è vietato sbagliare. Per fare ciò è necessario avere tutti gli uomini a disposizione, anche se l’infermeria non si è ancora svuotata. Nel match contro il Genoa si è visto il recupero di David Neres, il quale però potrebbe non essere l’unico.

Infatti, non per la sfida contro il Parma, ma forse per quella contro il Cagliari potrebbe esserci il ritorno di Alessandro Buongiorno. Il difensore è stato vittima di un infortunio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime settimane. A tal proposito, il calciatore starebbe provando a mettere in scena un recupero lampo per aiutare i suoi compagni. Una cosa è certa: salterà la trasferta al Tardini, ma potrebbe esserci per l’ultima di campionato in programma al Maradona.