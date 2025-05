Terremoto a Napoli, paura tra la popolazione: la zona dell’epicentro

Ennesima scossa forte di terremoto a Napoli, avvertita sia in zona Pozzuoli e collinare che in provincia di Napoli

Una scossa forte, improvvisa, seguita da un boato sordo. Così, poco dopo mezzogiorno, Napoli si è fermata. Esattamente alle 12:08 del 13 maggio 2025 la terra ha iniziato a tremare. L’epicentro, ancora una volta, è nei Campi Flegrei: magnitudo 4.4, secondo l’INGV.

Pozzuoli, Vomero, Fuorigrotta, ma anche la provincia: in pochi secondi, case, scuole e uffici si sono svuotati. Gente spaventata e con il telefono in mano per capire cosa stesse succedendo.

È stata evacuata la sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all’esterno della sede. Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, non è arrivata nessuna chiamata al 115.

Alle 12:23 un’altra scossa, più lieve ma abbastanza forte da rinnovare l’ansia. Non si registrano danni, ma resta l’apprensione. A Napoli ci si convive, con la paura, ma ogni volta è come se fosse la prima. E ogni volta il cuore corre più veloce.